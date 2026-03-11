Luz verde a las cuentas más elevadas de la historia de A Laracha: casi 12 millones

Al inicio de la sesión se leyó un manifiesto de apoyo al 8-M consensudo por todos los grupos Cedida

En un pleno extraordinario celebrado este miércoles, la corporación municipal de A Laracha aprobó los presupuestos para el presente ejercicio que con sus 11.910.000 euros se convierten en los más elevados de la historia municipal.

Las nuevas cuentas crecen casi un 9,5% con respecto a las del año anterior.

Salieron adelante con los únicos apoyos de los integrantes del grupo de gobierno del PP, toda vez que tanto BNG como PSOE votaron en contra.

El alcalde, José Manuel López Varela, apuntó que fueron elaboradas con cautela y rigor, además de destacar que se trata de “un orzamento moi detallado, concreto e axustado á realidade do Concello”.

Aseguró además que los presupuestos van a permitir seguir avanzando en la prestación de servicios y en la ejecución de nuevas actuaciones municipales.

“Ano tras ano este Concello segue avanzando, segue creando novos servizos e segue facendo novas obras, e todos os indicadores económicos e sociais son positivos”, afirmó.

López Varela explicó asimismo que la aprobación de las cuentas se produce ahora para poder incorporar datos actualizados que afectan de manera directa a las previsiones municipales.

Entre ellos citó, por ejemplo, el nuevo acuerdo relativo al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que supone una modificación en los costes del servicio y un ahorro para el Concello de 250.000 euros, o la necesidad de conocer con mayor precisión la financiación de actuaciones en tramitación.

En lo tocante al apartado de gastos, el capítulo de bienes corrientes y servicios supera los 7,2 millones de euros.

inversiones reales

A inversiones reales en infraestructuras municipales se destinarán más de un millón de euros (8,5% del total), con actuaciones destacadas como, entre otras, la construcción del nuevo aparcamiento del CEIP Otero Pedrayo, la humanización de la Avenida López Astray de A Laracha, la puesta en valor de las Torres de Cillobre o la expropiación de los terrenos afectados por el Plan Especial del Iglesario de Lestón y su proyecto de urbanización.

También se refuerzan las transferencias corrientes destinadas a las bolsas de estudios, a las subvenciones para entidades culturales, educativas y deportivas y a las comisiones de fiestas de todas las parroquias.

El capítulo de personal es inicialmente inferior al del curso anterior al no estar contemplado el taller de empleo.

El primer edil incidió también en que se mantiene la política de moderación fiscal “Non subimos impostos. O único que se actualizou foi a taxa da recollida de lixo por imperativo legal, e aínda así seguimos sendo dos concellos máis económicos da contorna”, señaló.

“Este orzamento de case 12 millóns é a proba de que o Concello este vivo e ten futuro”, concluyó.

En la misma sesión se aprobó, también con el voto en contra de la oposición, la modificación de tres ordenanzas fiscales reguladoras del IBI, el IAE y el ICIO.

El cambio responde a la bonificación máxima de las cuotas para las empresas que se implanten y generen empleo en el ámbito del parque empresarial, que pasará del 95% actual al 80%.

Por último, por unanimidad se acordó solicitar la adhesión al convenio con la Academia Galega de Seguridade para 2026.

El Concello prevé incorporar tres nuevos policias locales y cuatro auxiliares de policía

“O orzamento medra a costa do contribuinte”, dice el BNG

El BNG se mostró muy crítico con las nuevas cuentas.

La portavoz del grupo, Carolina Castiñeiras habló de “proxecto político esgotado” y de “falta de ambición”, además de reprochar al gobierno que no se llevase el documento a pleno antes de finalizar el año.

“O problema non son as cifras do orzamento, o problema é que vostedes non saben xestionalo”, fue otra de las objeciones de los nacionalistas.

Castiñeiras echó en falta una planificación clara para igualar los servicios entre las parroquias y que no se garantizase la atención a servicios básicos como el saneamiento integral en todos los núcleos de población o la ejecución de un plan de movilidad que, según dijo, “queda en papel mollado”.

En otro momento de su intervención aseguró que “é un presuposto que medra a conta do contribuínte, xa non lles queda nin un só imposto ou taxa por subir”.

Otro de los reproches realizados fue “o baixo nivel de investimentos...Isto non se corresponde con un concello que presume de ter as contas saneadas”.

Al respecto también cuestionó la deuda municipal y el hecho de tener que pagar 20.000 euros en intereses para financiar la obra de reforma de la sede consistorial.

Carolina Castiñeiras aludió asimismo a la política de ayudas a comisiones de fiestas al decir que “a parroquia de Torás recibe máis fondos que o conxunto das outras doce parroquias xuntas”; echó en falta una mayor aportación de fondos de la Xunta; criticó el retraso en la licitación y ejecución de obras; etcétera.