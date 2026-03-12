El Concello de A Laracha renueva el pavimento en Tapia, núcleo de la parroquia de Soandres

El alcalde, José Manuel López, visitó las obras acompañado por los ediles Pablo Cambón y Patricia Bello Cedida

El Concello de A Laracha informa de que siguen ejecutándose las obras de renovación del pavimento en la carretera del núcleo de Tapia, en la parroquia de Soandres.

Se trata de una intervención que tuvo que paralizarse poco después de comenzar debido a la adversas condiciones meteorológicas.

Con las mejoras que se están acometiendo en Tapia se dará por finalizado el proyecto, valorado en 68.000 euros, y en el que también se contemplaron actuaciones en otros puntos próximos de la parroquia de Soandres, caso de O Corgo de Abaixo y Millarada, lugares en los que también se mejoró recientemente la superficie de rodadura de los vehículos.

Este jueves tanto el alcalde, José Manuel López Varela, como los ediles Pablo Cambón y Patricia Bello, se acercaron a la zona para supervisar el estado actual de los trabajos, que concluirán con la reposición de la señalización horizontal.