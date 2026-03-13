El PSOE de A Laracha critica los presupuestos locales por falta de planificación y prioridades

Inés Ramos, portavoz del grupo municipal del PSOE larachés Cedida

El Grupo Socialista de A Laracha realizó una valoración crítica del pleno municipal en el que se aprobaron los presupuestos de 2026, que ascienden a 11,9 millones de euros, junto a varias modificaciones fiscales.

Su portavoz, Inés Ramos, cuestionó la falta de planificación y prioridades del gobierno local, señalando que más del 90 % del presupuesto se destina a gasto corriente y apenas algo más de un millón a inversiones reales.

Destacó que más de 6,6 millones de ingresos provienen de otras administraciones y que la ejecución media de años anteriores apenas supera el 74 %.

Ramos criticó también partidas destinadas a servicios básicos, como pavimentación, alcantarillado o emergencia social, y cuestionó la reducción de bonificaciones fiscales a empresas, del 95 % al 80 %, considerada inoportuna.

Para el PSOE, esta falta de estrategia y visión de futuro evidencia que los presupuestos aprobados no transforman A Laracha ni responden a las necesidades reales de la vecindad, dejando al municipio sin un proyecto claro de desarrollo.