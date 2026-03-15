Últimas ferias de invierno en Paiosaco, Cee y Baio, con buen ambiente

Feria de Paiosaco este domingo EC

Las cotizaciones de las ferias de la comarca mantienen un idilio constante con el factor atmosférico que ayer deparó un mercado pre-primaveral en sus tres puntos: Paiosaco (A Laracha), Cee y Baio (Zas). Paiosaco es uno de los mercados de huerta importante del mapa provincial, y destaca como siempre como recinto propicio para producto de proximidad del sector primario.

El antecedente de este recinto está marcado por el factor de abundantes lluvias pasadas que retrasan las nuevas cosechas tanto para el autoconsumo como para la venta al mercado.

“¿Quién lo diría?” Así se preguntaban este domingo los feriantes asiduos por poder ver la oferta de productos tropicales, a ver, el maracuyá de Borneiro- Cabana de Bergantiños a diez euros; aguacate de Val de Loureda, de Arteixo a 4.5 euros; tomates de árbol de las antiguas Hortas de Prim de Noicela (Carballo) y Val de Barcia, de Carral, desde los tres euros, y el consolidado kiwi, de la comarca, que están por doquier, desde dos hasta cuatro euros el kilo.

En estos aspectos también se nota el cambio climático por estos pagos. El ferial sigue aportando continuismo en las verduras, manojos de nabizas entre 1 y 1.50 euros, similar a berza gallega y xenos de repollo, y en cuanto las piezas de repollo y coliflor, entre 2 y 5 euros. En A Laracha quedan algunos nogales que ofrecen cosecha de nueces a 5 euros el kilo.

Por su parte, las patatas de la comarca tienen predicamento en la cocina de amplia geografía, dominando la oferta de Coristanco. Precios desde 0.70 a 1.70, en piel blanca y roja, en tanto que la violeta, afrancesada, a 2 euros. Igual precio que las finas, y las de siembra, entre 1 y 1.25 euros el kilo. Se avecinan tiempos de ensaladas, y los tomates ofrecen precios desde 3 a 6.5 euros; lechugas a 1 euro; coles de Bruselas, a 3 euros; puerros a 1.5 y 2 euros.

De los artículos de plantas, cebollino a 10 euros, y lotes de repollo, y berza, entre 5 y 12 euros. Estos mercados son los idóneos para aprovisionar las despensas domésticas y las tiendas de barrio de las ciudades más próximas. Los huevos camperos de corral ayer cotizaron entre 4 y 5 euros; botes de miel entre 9 y 12 euros, y los quesos artesanales, desde 8 a 12 euros la pieza, y a 10 euros el kilo.

Cee, por su parte, es de los enclaves comerciales que merece punto y aparte por tratarse de una de las villas y capital comercial entre las más destacadas de la Costa da Morte. En la zona de O Recheo se contabilizaron hasta 70 puestos ambulantes. Primeras horas de sol y luego nubes, abundancia de textil, calzado, alimentación, bisutería, deportes y varios.

La climatología invitaba, por otra parte, a pasear por una villa que atrae a gentes de una amplia comarca, incluso hasta de Barbanza. Además, el comercio local abierto igualmente, siempre despierta interés, así como los servicios de hostelería de esta localidad de referencia en toda la zona.

El de Baio (Zas) resulta un mercado singular, cuyo ferial marca el guion de motor de arrastre al comercio local y su hostelería. El nuevo emplazamiento en la Praza Jorge Mira marca un antes y un después de este mercado tradicional. El de ayer no era un ferial muy destacado, con poco más de 20 puestos con textil, calzado, alimentación, calzado, alimentación y bisutería, entre otros, además de la siempre destacada pulpeira.

Pero el mercado baiés tiene otras consideraciones por su siempre pujante comercio local, a lo que suma la oferta de empresas del sector motor, con puertas abiertas para ver el catálogo, negociar o pedir la carta. La hostelería es, además, un paraguas económico importante para desayunos, pinchos y comida.