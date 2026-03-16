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Laracha

El BNG de A Laracha recoge firmas para mejorar la sanidad local

La formación busca recabar el apoyo de la ciudadanía para reclamar más recursos y servicios sanitarios en el municipio

Redacción
16/03/2026 20:21
Los miembros del BNG que participaron en la recogida de firmas
Los miembros del BNG que participaron en la recogida de firmas
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 El pasado domingo, durante la feria en Paiosaco, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de A Laracha, acompañado por el diputado Óscar Ínsua y tres concejales del gobierno de Carballo, salió a la calle para dar a conocer sus reivindicaciones sobre la mejora de los servicios en el Centro de Salud de A Laracha.

 Durante la jornada, repartieron folletos informativos, recogieron firmas y escucharon de primera mano las inquietudes de la vecindad. “O que máis nos está a sorprender é a cantidade de xente que vive na Laracha e manten o médico noutra localidade, precisamente pola falta de servizo en horario vespertino, algo que lles resulta imprescindible para poder conciliar a vida persoal coa laboral”, aseguraron los promotores de la iniciativa. En apenas tres horas, consiguieron varios centenares de firmas

La portavoz del BNG de A Laracha, Carolina Castiñeiras, destacó que la presión de su formación está obligando al PP a actuar: “Soubemos que en breve se vai implementar un servizo de psicoloxía no Centro de Saúde na Laracha, algo que consideramos esencial e que xa debería de levar tempo funcionando. Lembremos que dende que se inaugurou o PAC, o PP falou de incrementar servizos polos que a Laracha leva agardando dende antes da pandemia”, comentan desde el partido nacionalista. 

Por su parte, el diputado Óscar Ínsua recordó que el Partido Popular de A Laracha votó en contra, en el último pleno ordinario, de sumar más personal médico y sanitario en el municipio, y anunció que en las próximas semanas presentarán todas las firmas en la Consellería de Sanidade como medida de presión para lograr esta mejora. 

Finalmente, los nacionalistas acabaron la jornada animando a la vecindad a seguir participando y sumando firmas en esta campaña, que ya se encuentra en su recta final.

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