El BNG de A Laracha recoge firmas para mejorar la sanidad local

Los miembros del BNG que participaron en la recogida de firmas

El pasado domingo, durante la feria en Paiosaco, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de A Laracha, acompañado por el diputado Óscar Ínsua y tres concejales del gobierno de Carballo, salió a la calle para dar a conocer sus reivindicaciones sobre la mejora de los servicios en el Centro de Salud de A Laracha.

Durante la jornada, repartieron folletos informativos, recogieron firmas y escucharon de primera mano las inquietudes de la vecindad. “O que máis nos está a sorprender é a cantidade de xente que vive na Laracha e manten o médico noutra localidade, precisamente pola falta de servizo en horario vespertino, algo que lles resulta imprescindible para poder conciliar a vida persoal coa laboral”, aseguraron los promotores de la iniciativa. En apenas tres horas, consiguieron varios centenares de firmas.

La portavoz del BNG de A Laracha, Carolina Castiñeiras, destacó que la presión de su formación está obligando al PP a actuar: “Soubemos que en breve se vai implementar un servizo de psicoloxía no Centro de Saúde na Laracha, algo que consideramos esencial e que xa debería de levar tempo funcionando. Lembremos que dende que se inaugurou o PAC, o PP falou de incrementar servizos polos que a Laracha leva agardando dende antes da pandemia”, comentan desde el partido nacionalista.

Por su parte, el diputado Óscar Ínsua recordó que el Partido Popular de A Laracha votó en contra, en el último pleno ordinario, de sumar más personal médico y sanitario en el municipio, y anunció que en las próximas semanas presentarán todas las firmas en la Consellería de Sanidade como medida de presión para lograr esta mejora.

Finalmente, los nacionalistas acabaron la jornada animando a la vecindad a seguir participando y sumando firmas en esta campaña, que ya se encuentra en su recta final.