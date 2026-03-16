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Laracha

Xogade de ajedrez reúne a 76 jóvenes de la zona en A Laracha

Neo Belmar e Irindo se imponen en la fase local y avanzan a la intercomarcal del torneo

Redacción
16/03/2026 20:27
Los ganadores en la categoría infantil, Irindio de Zas (12 puntos), 2º Xiria Carballo (11,5), 3º Laracha / 3.En la categoría alevín
Los ganadores en la categoría infantil, Irindio de Zas (12 puntos), 2º Xiria Carballo (11,5), 3º Laracha / 3.En la categoría alevín
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 El domingo se disputó en la Biblioteca Municipal de A Laracha la fase local del torneo Xogade de ajedrez, con la participación de 76 jugadores.

El torneo se jugó por sistema Suizo a 5 rondas y, para la clasificación por equipos, se sumaron los puntos de los cuatro mejores jugadores de cada club. 

En sub14, Neo Belmar, de Corcubión y representando al Irindo de Zas, se proclamó campeón, mientras que Irindo ganó la clasificación por equipos por delante de Xiria Carballo y Laracha. 

En sub12, el campeón fue Xadrez Arteixo, que también resultó vencedor en sub10, a dos puntos de Xiria y Gándara Sofán, respectivamente.

La categoría sub8, fuera de concurso y destinada a introducir a los más pequeños en el ajedrez, tuvo como ganador a Roi Bello (Carballo)

Los equipos campeones se clasificarán para la fase intercomarcal que se disputará el 25 de abril en A Coruña. 

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