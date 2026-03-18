Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El Concello de A Laracha tendrá un punto informativo sobre la enfermedad de parkinson

A partir del 27 de marzo contará con este servicio, que será los viernes cada 15 días 

Redacción
18/03/2026 21:44
Un cartel sobre el día del parkinson
Un cartel sobre el día del parkinson
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de A Laracha contará a partir del próximo 27 de marzo con un punto de información acerca de la enfermedad de parkinson, gracias a la colaboración de la Asociación Parkinson Galicia-Coruña y la Fundación “la Caixa”. Una profesional de la asociación se desplazará hasta el edificio administrativo larachés, situado en la Avenida de Fisterra, los viernes cada quince días para ampliar la atención, orientación y detección de necesidades a las personas afectadas y a sus familias.

 El horario en el que estará disponible esta profesional será entre las 9.00 y las 15.00 horas. Para eso será necesario solicitar cita previa a través de los números de teléfono 981 241 100 y 618 950 128, o también se puede hacer a través de la dirección de correo electrónico info@parkinsongaliciacoruna.org. 

Con esta iniciativa se pone en marcha un servicio que ha sido solicitado por la población, tanto para los propios pacientes como para las familias de los afectados, que podrán recibir más información sobre esta enfermedad, así como las necesidades y cuidados que se precisan en esta grave dolencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un cartel sobre el día del parkinson

El Concello de A Laracha tendrá un punto informativo sobre la enfermedad de parkinson
Redacción
Los ganadores en la categoría infantil, Irindio de Zas (12 puntos), 2º Xiria Carballo (11,5), 3º Laracha / 3.En la categoría alevín

Xogade de ajedrez reúne a 76 jóvenes de la zona en A Laracha
Redacción
Los miembros del BNG que participaron en la recogida de firmas

El BNG de A Laracha recoge firmas para mejorar la sanidad local
Redacción
Feria de Paiosaco este domingo

Últimas ferias de invierno en Paiosaco, Cee y Baio, con buen ambiente
Redacción