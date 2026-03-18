El Concello de A Laracha tendrá un punto informativo sobre la enfermedad de parkinson

Un cartel sobre el día del parkinson IG

El Concello de A Laracha contará a partir del próximo 27 de marzo con un punto de información acerca de la enfermedad de parkinson, gracias a la colaboración de la Asociación Parkinson Galicia-Coruña y la Fundación “la Caixa”. Una profesional de la asociación se desplazará hasta el edificio administrativo larachés, situado en la Avenida de Fisterra, los viernes cada quince días para ampliar la atención, orientación y detección de necesidades a las personas afectadas y a sus familias.

El horario en el que estará disponible esta profesional será entre las 9.00 y las 15.00 horas. Para eso será necesario solicitar cita previa a través de los números de teléfono 981 241 100 y 618 950 128, o también se puede hacer a través de la dirección de correo electrónico info@parkinsongaliciacoruna.org.

Con esta iniciativa se pone en marcha un servicio que ha sido solicitado por la población, tanto para los propios pacientes como para las familias de los afectados, que podrán recibir más información sobre esta enfermedad, así como las necesidades y cuidados que se precisan en esta grave dolencia.