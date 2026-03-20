A Laracha acoge una experiencia formativa clave para la incorporación de jóvenes al sector agrario

Visita de la conselleira a la empresa de A Laracha Mar Casal

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó este viernes en A Laracha la apuesta de la Xunta por la formación práctica y la tutorización del alumnado como herramientas clave para favorecer la incorporación de nuevos profesionales al sector agrario. Lo hizo durante su visita a la explotación Hortalizas R. López SL, que colabora en los cursos de aptitud empresarial agraria acogiendo a estudiantes en su fase práctica.

Gómez subrayó que este modelo formativo busca mejorar la competitividad de las explotaciones, impulsar la innovación en el agro gallego y garantizar el relevo generacional en un sector estratégico. “Trátase de que o alumnado coñeza de primeira man a realidade do campo e conte con apoio directo para dar o paso cara á actividade agraria”, señaló.

La conselleira recordó que estos cursos, de 250 horas de duración, abarcan diez especialidades que van desde el vacuno de leche hasta la apicultura, pasando por la fruticultura, la viticultura o los cultivos intensivos, como el hortícola, en el que se enmarca la explotación visitada. En esta edición participan 21 alumnos, que reciben acompañamiento personalizado a través de un sistema de tutorización y realizan visitas a distintas granjas para conocer diferentes modelos productivos. En este contexto, Gómez enmarcó esta formación dentro de la estrategia global de la Xunta para fomentar la incorporación de jóvenes al campo.

Así, recordó que el Gobierno gallego acaba de convocar una nueva línea de ayudas dotada con 53 millones de euros, la mayor desde 2018, destinada tanto a nuevas incorporaciones como a planes de mejora de explotaciones. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 9 de abril.

Sobre la empresa Hortalizas R. López, la conselleira puso en valor su papel como referente en la formación de nuevos emprendedores agrarios. Con más de tres décadas de trayectoria, cuenta con una hectárea de cultivo bajo invernadero en producción ecológica y actúa además como centro logístico para la distribución de productos hortícolas en Galicia y Asturias, coordinando la actividad de unos 30 productores.