Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha acoge una experiencia formativa clave para la incorporación de jóvenes al sector agrario

La conselleira de Medio Rural visitó la explotación Hortalizas R. López SL, que colabora en los cursos de aptitud empresarial agraria

Redacción
20/03/2026 20:48
Visita de la conselleira a la empresa de A Laracha
Visita de la conselleira a la empresa de A Laracha
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó este viernes en A Laracha la apuesta de la Xunta por la formación práctica y la tutorización del alumnado como herramientas clave para favorecer la incorporación de nuevos profesionales al sector agrario. Lo hizo durante su visita a la explotación Hortalizas R. López SL, que colabora en los cursos de aptitud empresarial agraria acogiendo a estudiantes en su fase práctica. 

Gómez subrayó que este modelo formativo busca mejorar la competitividad de las explotaciones, impulsar la innovación en el agro gallego y garantizar el relevo generacional en un sector estratégico. “Trátase de que o alumnado coñeza de primeira man a realidade do campo e conte con apoio directo para dar o paso cara á actividade agraria”, señaló. 

La conselleira recordó que estos cursos, de 250 horas de duración, abarcan diez especialidades que van desde el vacuno de leche hasta la apicultura, pasando por la fruticultura, la viticultura o los cultivos intensivos, como el hortícola, en el que se enmarca la explotación visitada. En esta edición participan 21 alumnos, que reciben acompañamiento personalizado a través de un sistema de tutorización y realizan visitas a distintas granjas para conocer diferentes modelos productivos. En este contexto, Gómez enmarcó esta formación dentro de la estrategia global de la Xunta para fomentar la incorporación de jóvenes al campo. 

Así, recordó que el Gobierno gallego acaba de convocar una nueva línea de ayudas dotada con 53 millones de euros, la mayor desde 2018, destinada tanto a nuevas incorporaciones como a planes de mejora de explotaciones. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 9 de abril.

 Sobre la empresa Hortalizas R. López, la conselleira puso en valor su papel como referente en la formación de nuevos emprendedores agrarios. Con más de tres décadas de trayectoria, cuenta con una hectárea de cultivo bajo invernadero en producción ecológica y actúa además como centro logístico para la distribución de productos hortícolas en Galicia y Asturias, coordinando la actividad de unos 30 productores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Visita de la conselleira a la empresa de A Laracha

A Laracha acoge una experiencia formativa clave para la incorporación de jóvenes al sector agrario
Redacción
La jornada de primeros auxilios

Adro de Vilaño ofrece un taller de primeros auxilios con el divulgador Manuel Viso
Redacción
Grupo Talesien

La banda Tálesien continúa con la promoción de su trabajo ‘Volver’ y lanza un ‘visualizer’
Redacción
Un cartel sobre el día del parkinson

El Concello de A Laracha tendrá un punto informativo sobre la enfermedad de parkinson
Redacción