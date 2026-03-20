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Laracha

Adro de Vilaño ofrece un taller de primeros auxilios con el divulgador Manuel Viso

Los participantes aprenderán a actuar en situaciones como ictus, intoxicaciones, alergias, entre otras cosas

Redacción
20/03/2026 20:13
La jornada de primeros auxilios
La jornada de primeros auxilios
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La Asociación Adro de Vilaño de A Laracha acoge mañana de 10:00 a 13:00 horas al divulgador Manuel Viso en el Centro Sociocultural de Vilaño para un taller de primeros auxilios. Los participantes aprenderán a actuar con seguridad y rapidez ante situaciones de urgencia cotidianas, por ejemplo como hacer una RCP o detectar un ictus. Todo con maniquíes.

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