Adro de Vilaño ofrece un taller de primeros auxilios con el divulgador Manuel Viso

La jornada de primeros auxilios

La Asociación Adro de Vilaño de A Laracha acoge mañana de 10:00 a 13:00 horas al divulgador Manuel Viso en el Centro Sociocultural de Vilaño para un taller de primeros auxilios. Los participantes aprenderán a actuar con seguridad y rapidez ante situaciones de urgencia cotidianas, por ejemplo como hacer una RCP o detectar un ictus. Todo con maniquíes.