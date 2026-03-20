La banda Tálesien continúa con la promoción de su trabajo ‘Volver’ y lanza un ‘visualizer’

Grupo Talesien EC

La banda Talésien, original de A Laracha, continúa con la promoción de su último trabajo ‘Volver’ y este viernes sale a la luz el ‘visualizer’ del tema. Se trata de uno de los formatos más populares de los últimos tiempos para promocionar la música y captando la atención de la audiencia desde el primer momento. Hoy, a partir de las 20.00 horas, estará disponible en Youtube, en el enlace https://youtube/2a3CE1YVznw?si=cc5-qhONmMzneWyd.

‘Volver’ es el primer tema en gallego de la banda, que publicaba el año pasado el 17 de mayo, coincidiendo con las Letras Galegas, en todas las plataformas digitales. El trabajo rinde homenaje a la emigración gallega, y está dedicado a todas las personas que se han visto obligadas a dejar su tierra y su familia en busca de un futuro mejor. La formación expresó su satisfacción por la buena acogida que ha tenido desde entonces, así como el buen recibimiento a los nuevos miembros del grupo.

Anuncia, además, que está trabajando en nuevos temas y en la preparación de los directos para los próximos meses. ‘Volver’ supone una apuesta innovadora y valiente dentro del panorama musical gallego. El tema fue producido por Iago Pico, un prestigioso profesional conocido entre otras cosas, por su trabajo con Tanxugueiras.

La letra de ‘Volver’ está cargada de emoción, dando voz a todas aquellas personas que, en algún momento, tuvieron que dejar su tierra gallega por diferentes razones. Es una canción que rompe moldes, tanto por su propuesta sonora como por el mensaje. Al estar grabada íntegramente en gallego, se ha querido convertir en un himno contemporáneo para los gallegos y gallegas de la diáspora.

En el momento de su publicación, la banda ya destacaba su intención que hacer una canción que emocionase a la gente que vive lejos y también a todos aquellos que sienten amor por la tierra, sin necesidad de estar fuera de ella.

En el video de la canción se refuerza el mensaje del tema con imágenes simbólicas sobre la emigración, teniendo como referencia principal a la golondrina, un trabajo de dirección de imagen y diseño realizado por Luis Mosquera, una nueva promesa dentro del mundo del diseño gráfico en Galicia.

Tálesien es una banda veterana de la escena metal gallega, con una trayectoria consolidada y una evolución constante en su sonido. Apostando siempre por la innovación, en este trabajo pone el foco en la identidad cultural desde una mirada moderna. Esta noche se podrá disfrutar del nuevo formato.