A Laracha y la Xunta estudian integrar la senda de Xermaña a Caión en el Camiño do Litoral

El alcalde de A Laracha reunido con la conselleira de Medio Ambiente Cedida

La Xunta de Galicia y el Concello de A Laracha avanzan en la posible incorporación de la senda que une Xermaña con Caión al futuro Camiño do Litoral, un proyecto autonómico que busca poner en valor el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la costa gallega. Esta cuestión fue uno de los principales temas abordados en la reunión mantenida recientemente entre la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde larachés, José Manuel López.

Según trasladó la representante autonómica, este tramo ya figura dentro de la propuesta de trazado que la Xunta está diseñando, tras un trabajo de campo realizado a lo largo de todo el recorrido.

Este análisis permitió evaluar el estado actual de los itinerarios, identificar necesidades y definir posibles actuaciones para mejorar su integración en la red. En el caso concreto del tramo entre Caión y Xermaña, sería necesario ejecutar labores de limpieza y adecuación para garantizar su uso en condiciones óptimas. El objetivo de este futuro Camiño do Litoral es crear un itinerario continuo que permita recorrer la costa gallega, potenciando tanto su valor turístico como su riqueza ambiental y etnográfica, al tiempo que se aprovechan infraestructuras ya existentes.

Durante el encuentro, ambas administraciones también abordaron otras cuestiones relevantes para el municipio, especialmente en materia de saneamiento. En este sentido, analizaron la posible construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales en Caión, una infraestructura que permitiría mejorar el servicio en esta zona.

La conselleira animó al Concello a presentar el proyecto para que sea evaluado por Augas de Galicia, organismo encargado de determinar su viabilidad técnica y, en su caso, establecer fórmulas de colaboración para su ejecución.

Aunque el saneamiento es una competencia municipal, la Xunta mantiene una línea de apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos. De hecho, el presupuesto de Augas de Galicia para 2026 alcanza los 151,7 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior, con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras hidráulicas y reforzar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático