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Laracha

Caión acoge el arranque del programa cultural Desde-A-Marxe

Redacción
21/03/2026 23:06
Los participantes en el evento celebrado este sábado en Caión
Los participantes en el evento celebrado este sábado en Caión
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El centro sociocultural de Caión, en A Laracha, acogió este sábado el inicio de Desde-A-Marxe, un ciclo cultural impulsado por el PSOE con el objetivo de dar visibilidad a creadores que desarrollan su labor fuera de los grandes circuitos. La jornada giró en torno a la artesanía de la madera, el traje tradicional gallego y el juego de la billarda. 

En el encuentro participaron el artesano Fabián Lage, la investigadora Ana Nogareda y el jugador Xosé Collazo, que ofrecieron una aproximación a sus disciplinas desde la tradición hasta su evolución actual. La actividad contó también con la presencia de la secretaria de Cultura e Lingua del PSdeG, Silvia Longueira, y de la portavoz socialista en A Laracha, Inés Ramos. 

Longueira destacó la necesidad de afrontar la desaparición de oficios tradicionales y reclamó “unha solución eficaz de futuro” para la artesanía en Galicia. Por su parte, Ramos subrayó la importancia de iniciativas que acerquen la cultura a núcleos pequeños. El ciclo continuará el próximo sábado en Entrimo con nuevas propuestas culturales

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