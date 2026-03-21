Caión acoge el arranque del programa cultural Desde-A-Marxe

Los participantes en el evento celebrado este sábado en Caión Cedida

El centro sociocultural de Caión, en A Laracha, acogió este sábado el inicio de Desde-A-Marxe, un ciclo cultural impulsado por el PSOE con el objetivo de dar visibilidad a creadores que desarrollan su labor fuera de los grandes circuitos. La jornada giró en torno a la artesanía de la madera, el traje tradicional gallego y el juego de la billarda.

En el encuentro participaron el artesano Fabián Lage, la investigadora Ana Nogareda y el jugador Xosé Collazo, que ofrecieron una aproximación a sus disciplinas desde la tradición hasta su evolución actual. La actividad contó también con la presencia de la secretaria de Cultura e Lingua del PSdeG, Silvia Longueira, y de la portavoz socialista en A Laracha, Inés Ramos.

Longueira destacó la necesidad de afrontar la desaparición de oficios tradicionales y reclamó “unha solución eficaz de futuro” para la artesanía en Galicia. Por su parte, Ramos subrayó la importancia de iniciativas que acerquen la cultura a núcleos pequeños. El ciclo continuará el próximo sábado en Entrimo con nuevas propuestas culturales