El BNG de A Laracha busca respuestas a las inquietudes sobre la planta de biometano

Según recuerda el grupo nacionalista, en abril de 2022 la Xunta declaró prioritaria la instalación de una planta de biometano en A Laracha, con una inversión superior a ocho millones y la previsión de crear “arredor dun cento de postos de traballo”.

La planta usaría residuos urbanos, agrícolas y ganaderos, precisando, según el anteproyecto, “arredor de 60.000 toneladas anuais”, que procederían no solo del concello, sino también de otros puntos.

Desde el BNG aseguran que actualmente non existe un proxecto en firme y cuestionan las previsiones de empleo y el posible impacto ambiental de una instalación de estas características. Señalan que la veciñanza de Soandres “amosou xa a súa preocupación”, que trasladarán al pleno.