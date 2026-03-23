El gobierno larachés llevará a pleno la propuesta para aplicar bonificaciones en la tasa de basura

Obras A Baiuca cedida

El gobierno de A Laracha propondrá en el pleno ordinario que se celebrará este jueves la aprobación de una interpretación de la ordenanza fiscal 3.4, reguladora de la tasa por la recogida de basura, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a las reducciones y bonificaciones previstas para este año.

A finales de 2025 se había aprobado la modificación de esa ordenanza. Se hizo por imperativo legal, ante la necesidad de adaptar la normativa municipal a la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor en 2024 y que obliga a que las tasas municipales cubran la totalidad del coste real del servicio.

Esto implicó una actualización de las tarifas, pero al mismo tiempo también se incluyeron medidas de carácter social y ambiental para que la vecindad pudiera reducir el importe del recibo en un 10% mediante la participación activa en programas municipales dirigidos a proteger el medio ambiente con la correcta separación de los residuos, como son el empleo del contenedor marrón (“Ti tes a chave” en los núcleos urbanos y en la urbanización Monte Claro) y el compostaje doméstico en las viviendas rurales.

Ampliación del plazo

La iniciativa que se elevará al Pleno de este jueves establece que, de manera excepcional para el ejercicio en curso, el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a las reducciones de la tasa y a las bonificaciones por familia numerosa se amplíe hasta el 1 de junio.

De este modo, se pretende ofrecer más tiempo a las personas que deseen beneficiarse de estas medidas para tramitar su solicitud. La propuesta recoge que serán aplicadas íntegramente en el recibo correspondiente al segundo semestre de 2026, por el equivalente al conjunto del ejercicio anual, ya que no fue posible su aplicación en el primer semestre.

La vigencia sería de dos años, por lo que, de aprobarse, también serán aplicables en 2027, siempre que no se modifiquen las circunstancias que dan derecho a ellas.

La ampliación del plazo y la clarificación de la aplicación de las bonificaciones permitirán que un mayor número de hogares pueda beneficiarse de estos incentivos, al mismo tiempo que se promueve la implicación de la vecindad en la reducción y correcta gestión de los residuos.

El objetivo final es avanzar hacia un modelo más sostenible en el que la disminución de la basura generada también tenga un reflejo directo en el menor importe del recibo que pagan los ciudadanos.

Después del acuerdo plenario, en caso de aprobarse, el Concello informará sobre los trámites que deben realizar las personas que deseen beneficiarse de estas bonificaciones y reducciones en la tasa.

El Pleno también se pronunciará el jueves sobre la propuesta para conceder una bonificación del 95 % en el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) al proyecto de construcción de una nave industrial en el ámbito del parque empresarial promovido por la firma larachesa Rodríguez Amado, dedicada al sector de la fontanería en construcción y a las obras hidráulicas.

Este incentivo fiscal, previsto en el artículo 6 de la ordenanza 17, se concede por tratarse de actuaciones de interés especial y fomento del empleo”.