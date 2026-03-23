Laracha

El partido socialista de A Laracha alerta de la urgencia de “actuar na promoción de vivenda pública”

Las propuestas del PSOE incluyen la paralización de la planta de biogás y medidas contra el ruido en la avenida López Astray

Redacción
23/03/2026 20:38
Inés Ramos, portavoz de Psoe Laracha
Inés Ramos, portavoz de Psoe Laracha
El grupo socialista de A Laracha, encabezado por su portavoz Inés Ramos, ha registrado una batería de propuestas para el próximo pleno que abarcan “dende o compromiso coa paz internacional ata a calidade de vida, a saúde e a protección do territorio no municipio”.

Ramos abrirá su intervención con una “defensa firme da paz”, instando a las instituciones a posicionarse frente a los conflictos armados actuales: “Como representantes públicos non podemos ser alleos ao sufrimento humano, a paz debe ser un piar da nosa acción política, tamén dende o municipalismo”.

En el bloque de gestión local, el PSOE defenderá la promoción de vivienda pública, considerada “unha prioridade para a mocidade”, y pedirá la paralización de la planta de biogás proyectada en Vista Alegre, en la parroquia de Soandres solicitando que “escoite á veciñanza e actúe con prudencia ante un proxecto que xera incerteza no territorio”.

Ramos trasladará también un ruego por las quejas vecinales en la avenida López Astray, defendiendo “o dereito ao descanso nesta rúa”, ante los comportamientos “íncivicos durante as noites das fin de semana” y preguntará al gobierno sobre la posible presencia de gas radón en los edificios municipales: “A saúde pública e a seguridade laboral son innegociables”. 

