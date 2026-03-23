La peña San Andrés de Paiosaco se reúne en un cocido

Asociados de la peña San Andrés de Paiosaco en el cocido EC

La peña San Andrés de Paiosaco es la más veterana de este término larachés, con seis décadas de vida. El sábado celebró un cocido social en el restaurante San Lorenzo de Verdillo, con un total de 46 asociados.

Empezó siendo una peña de práctica de fútbol, pero hoy sus integrante no están para esos trotes y se reúnen en un suculento cocido en un local de los considerados “templos” de la especialidad. Los veteranos socios y sus parejas disfrutaron del ágape y sobremesa, en una peña en la que, curiosamente, gobiernan las mujeres.