A Laracha transformará el entorno de la iglesia de Lestón en una gran plaza

La iglesia de San Martiño de Lestón, en A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha llevará este jueves al pleno la aprobación definitiva del Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del entorno de la iglesia de San Martiño de Lestón, lo que permitirá dar comienzo a la ejecución de una gran plaza pública. Este plan especial permitirá reordenar un espacio que actualmente actúa como epicentro de la vida social y religiosa de Lestón. Con la validación definitiva por parte de la Corporación, el Concello quedará habilitado jurídicamente para iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios.

En total, la administración local intervendrá sobre una superficie de 3.015 metros cuadrados, cuya adquisición ya cuenta con una partida presupuestaria consignada en las cuentas municipales de este año. El proyecto técnico diseñado para el entorno de la iglesia de San Martiño propone una solución híbrida que busca equilibrar el respeto por el patrimonio religioso con las necesidades funcionales del siglo XXI.

La pieza central será una nueva plaza pública multifuncional que servirá de zona de estancia para los vecinos, pero que ha sido calculada para funcionar también como área de estacionamiento ordenado. Se estima que el espacio podrá albergar hasta sesenta vehículos, incluyendo plazas de dimensiones especiales para autobuses, un elemento crítico para facilitar las visitas al cementerio y la asistencia a los actos litúrgicos en fechas de gran afluencia. Asimismo, la actuación contempla una reorganización profunda de la movilidad. El objetivo es optimizar las conexiones viarias enlazando las carreteras locales que convergen en este punto y, sobre todo, reforzando la comunicación con la comarcal AC-552.

Esto supondrá una mejora sustancial en la seguridad vial de los peatones, especialmente en los accesos al atrio de la iglesia y al camposanto, que contarán con itinerarios accesibles y eliminarán las barreras arquitectónicas actuales. La integración paisajística es otro de los pilares del plan. El gobierno local ha apostado por soluciones de ‘urbanismo blando’, utilizando pavimentos permeables que favorecen el drenaje natural del terreno y la instalación de franjas vegetales que actúen como transición entre el asfalto y el entorno rural.

Además, se procederá a una renovación integral de la iluminación pública con tecnología LED, mejorando la visibilidad nocturna y reduciendo el consumo energético. Al tener ya adjudicados los proyectos de expropiación y urbanización, el Concello prevé que, tras el visto bueno del Pleno, las máquinas puedan entrar en la zona en un plazo de tiempo reducido.

Espacios deportivos

De forma complementaria a la agenda urbanística de Lestón, esta misma semana se ha abierto el proceso de licitación para el proyecto de reforma de las instalaciones situadas en el entorno del IES Agra de Leborís. Con un presupuesto base de 90.230 euros, la administración local busca actualizar un espacio de alta demanda que da servicio tanto al alumnado del instituto como a la juventud del casco urbano que utiliza estas pistas en su tiempo de ocio.

La intervención está diseñada para corregir el deterioro derivado del uso intensivo y garantizar que la práctica deportiva se realice en condiciones de máxima seguridad y rendimiento. En concreto, se contemplan actuaciones específicas en tres zonas diferenciadas. En la pista polideportiva principal, dedicada al fútbol sala y al baloncesto, se llevará a cabo una renovación total del cierre perimetral. La actual malla será sustituida por un sistema de alta resistencia capaz de soportar impactos y el uso continuado.

Además, se instalarán redes de protección detrás de las porterías para mejorar la dinámica de juego y la seguridad de los transeúntes. El cambio más significativo será el nuevo pavimento, un revestimiento a base de resinas sintéticas diseñado específicamente para el alto rendimiento deportivo. En cuanto a la pista multideporte de uso infantil, se aplicará una solución técnica similar para renovar la superficie, buscando una estética unificada en todo el complejo. Por su parte, el circuito de calistenia será dotado de un nuevo suelo de aglomerado asfáltico. Esta mejora es fundamental para permitir que el entrenamiento al aire libre pueda realizarse de manera estable y segura durante todas las estaciones del año, evitando los problemas que genera el barro o el terreno irregular en épocas de lluvia.

El proyecto no se limita a la superficie de juego. Se ha proyectado la creación de un sendero accesible en la zona verde colindante, que servirá para mejorar la conectividad entre el edificio del instituto y las diferentes canchas. Asimismo, el plan incluye la renovación del mobiliario urbano: se instalará una nueva fuente de agua potable, papeleras y se dotará a la zona de mesas y bancos.