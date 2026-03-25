A Laracha estrecha lazos con sus ‘hermanos’ de Les Sables con otro programa de intercambio

Participantes en el programa de intercambio en A Laracha IG

El Concello de A Laracha continúa estrechando lazos con sus ‘hermanos’ de Les Sables d´Olonne con un nuevo programa de intercambio educativo. Un grupo de trece alumnos y dos profesoras de español del centro francés Collège Amiral Merveilleux du Vignaux, del municipio de Les Sables d’Olonne, se encuentran estos días en A Laracha, en la cuarta edición del programa de intercambio con el IES Agra de Leborís.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Educaicón, Ensino, Patricia Bello, recibieron ayer a la comitiva en la Casa de Cultura. Durante el acto se proyectó un video para presentar el municipio a los visitantes y mostrarles sus principales atractivos sociales, culturales y patrimoniales. También les entregaron unos detalles conmemorativos a los centros educativos y a los propios estudiantes.

El regidor puso en valor este tipo de iniciativas que contribuyen a reforzar los vínculos entre localidades hermanadas y favorecen el desarrollo personal y académico de la juventud. También agradeció la implicación de los equipos docentes en la organización del programa y animó al alumnado a aprovechar al máximo la experiencia. Los estudiantes franceses, que cursan el equivalente a 3º de ESO, permanecerán en A Laracha hasta el domingo conviviendo con las familias del alumnado participante, lo que les permite una inmersión directa en la lengua y en la cultura.

Esta semana realizan un completo programa de actividades, que incluye un recorrido por el municipio, visitas a Santiago, A Coruña y otros puntos de la comarca, además de una ruta a pie por Caión. El alumnado del IES Agra de Leborís completará el intercambio con el viaje a Les Sables d’Olonne previsto entre los días 3 y 10 de mayo, continuando así la iniciativa que se consolida año tras año.