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Laracha

A Laracha impulsa una modificación del PXOM para incluir nuevos equipamientos

El tema de aprobará este jueves en el pleno

Redacción
25/03/2026 21:25
Al inicio de la sesión se leyó un manifiesto de apoyo al 8-M consensudo por todos los grupos
Pleno de A Laracha
Cedida
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El pleno de A Laracha debatirá este jueves la aprobación inicial de la modificación puntual número 7 del PXOM, una propuesta con la que el gobierno local busca adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades actuales del municipio y abrir la puerta a nuevos equipamientos públicos, especialmente en los ámbitos educativo, cultural y social.

 La iniciativa plantea una revisión de distintos ámbitos del término municipal para dar nuevos usos a terrenos vacíos o con una clasificación que ya no se ajusta a la realidad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo “máis eficiente, equilibrado e adaptado ás actuais necesidades sociais”, según destaca el ejecutivo local. Entre las medidas más relevantes figura la transformación de tres suelos urbanizables no delimitados situados en los núcleos urbanos de A Laracha y Paiosaco, que pasarían de un uso rústico a estar calificados como Sistema Xeral de Equipamento Dotacional Múltiple.

 Dos de esos ámbitos se localizan junto al IES Agra de Leborís y al CEIP Alfredo Brañas, lo que permitiría ampliar la superficie vinculada a ambos centros educativos y facilitar una posible expansión futura. La modificación también prevé dar un nuevo uso al ámbito público resultante del Plan Parcial AR-S1, situado junto a la carretera AC-552 y en uno de los extremos del núcleo urbano larachés. 

En ese espacio se plantea la posibilidad de crear un nuevo equipamiento de referencia para la vida social y cultural del municipio, pensado para reforzar la oferta de actividades del Concello y dar apoyo al tejido asociativo local. El documento incorpora además otras actuaciones urbanísticas. Entre ellas, la adscripción de un suelo rústico de protección natural en Caión, junto al pabellón polideportivo de Xermaña, como Sistema Xeral de Espazos Libres. También se incluye la adaptación de la ordenación en zonas próximas al río Acheiro, afectadas hasta ahora por previsiones de infraestructuras hidroeléctricas contempladas en el planeamiento inicial y que finalmente no llegarán a ejecutarse.

 A mayores, la propuesta recoge reajustes puntuales en dos vías de A Laracha para mejorar su funcionamiento, así como una actualización de la normativa urbanística del PXOM. Esa revisión incorpora mayor flexibilidad en las condiciones de edificación de los equipamientos, en los cierres y en la integración estética de las construcciones, además de mejoras en las condiciones de urbanización en suelo de núcleo rural.

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