El BNG de A Laracha insiste en la necesidad de una quinta farmacia para Lestón, Paiosaco

Carolina Castiñeiras y Óscar Insua

Los nacionalistas de A Laracha vienen de insistir en la demanda de una quinta farmacia para el municipio y piden a la Xunta que cumpla la promesa realizada en 2022 por el entonces conselleiro de Sanidad, Julio Comesaña, que anunciaba públicamente que, dado que se cumplían los requisitos, se incluiría una nueva farmacia.

A través del diputado Óscar Insua, la formación nacionalista registró diversas iniciativas en el Parlamento en las que insta al gobierno a modificar y actualizar el mapa farmacéutico de Galicia, añadiendo una nueva farmacia en la localidad de Paiosaco, en la parroquia de Lestón, ya que es “unha demanda histórica que levamos reivindicando desde hai moitos anos e tamén a veciñanza desta poboación, que no seu día, por medio dunha asociación veciñal, xa fixera unha recollida de centos de sinaturas para apoiar esta petición”.

La portavoz municipal del partido, Carolina Castiñeiras, afirmó que “o goberno municipal dá bandazos con respecto a esta historia; desde prometelo en diferentes campañas electorais desde 2009 até dicir que eles non poden decidir onde se poñen as farmacias”. Castiñeiras añadió que “última vez que o BNG local levou o tema a pleno, o PP contestou que non tiña por que situarse en Paiosaco a quinta farmacia”.

La ley de ordenación farmacéutica establece que debe haber una por cada 2.500 habitantes, excepto que se supere esta proporción en 1.500; en este caso se podrá establecer una nueva farmacia si se constata el crecimiento neto. Los datos del IGE sobre la población larachesa en los últimos años ratifican que se pasó de 11.521 personas censadas en 2021 a 11.773 en 2025.