Rechazo unánime en A Laracha a la planta de biogás prevista en Soandres

Pleno de A Laracha celebrado este jueves Cedida

La corporación municipal de A Laracha manifestó este jueves un rechazo unánime al proyecto de instalación de una planta de biogás en el lugar de Vista Alegre, en la parroquia de Soandres, una iniciativa que ha generado una creciente inquietud entre los vecinos de la zona y que centró buena parte del debate político en el pleno.

La oposición al proyecto fue respaldada por los tres grupos con representación municipal, en una sesión en la que también participaron vecinos de Soandres, que pudieron intervenir para trasladar directamente su preocupación por el posible impacto de esta infraestructura sobre el entorno y sobre la calidad de vida de la parroquia.

Durante la sesión, el alcalde, José Manuel López Varela, defendió la postura contraria del grupo de gobierno y aseguró que el Concello actuará “en defensa dos intereses da veciñanza e da protección do entorno”, remarcando que la prioridad del ejecutivo local será preservar el bienestar de los residentes y el equilibrio ambiental de la zona afectada. El regidor quiso también aclarar el estado administrativo del expediente y rebajar algunas dudas sobre el procedimiento.

Según explicó, la Xunta está obligada legalmente a tramitar todos los proyectos empresariales que se presentan ante la Administración, independientemente de que luego lleguen o no a ejecutarse. En ese sentido, subrayó que el análisis técnico corresponde a la administración autonómica, que deberá valorar la viabilidad de la iniciativa desde distintos puntos de vista, especialmente el ambiental.

López Varela incidió en que serán los informes sectoriales y la evaluación ambiental los que determinen finalmente si el proyecto puede o no seguir adelante, insistiendo en que se trata de un procedimiento “garantista” y que solo prosperan aquellas actuaciones compatibles con la normativa y con la protección del medio ambiente. Pese a ello, el Concello dejó clara su posición política desde este momento, alineándose con la preocupación trasladada por la parroquia.

Uno de los compromisos más concretos anunciados durante el pleno fue el de acompañar a los vecinos en la fase de exposición pública, en caso de que el expediente avance a ese punto. El alcalde anunció que, cuando llegue ese momento, el Concello convocará una reunión informativa abierta a la ciudadanía, en la que participará personal técnico municipal para explicar con detalle el contenido del proyecto, la postura del propio Concello y las posibilidades de participación vecinal dentro del procedimiento.

Además, el gobierno local avanzó que facilitará la presentación de alegaciones por parte de los particulares, incluyendo la elaboración de un modelo tipo para que cualquier persona interesada pueda adherirse con mayor facilidad al proceso administrativo.

Aprobación de la modificación del PXOM

Aunque la planta de biogás acaparó la mayor atención política y social del pleno, la sesión también sirvió para sacar adelante otros acuerdos relevantes para la planificación futura del municipio. Uno de ellos fue la aprobación inicial de la modificación puntual número 7 del PXOM, también por unanimidad, una revisión urbanística con la que el Concello pretende adaptar el planeamiento a las necesidades actuales de A Laracha.

Según explicó el alcalde, esta modificación permitirá ampliar espacios destinados a usos educativos y dotacionales, reforzando las posibilidades de crecimiento de equipamientos como centros de enseñanza y abriendo además la puerta a futuros proyectos públicos. Entre los ámbitos destacados figura un terreno situado a la entrada de A Laracha, junto a la AC-552, que el Concello considera especialmente adecuado para la futura creación de un gran centro social y cultural, con capacidad para convertirse en uno de los principales equipamientos municipales.

Bonificaciones

Otro de los puntos debatidos fue la aplicación de la nueva ordenanza fiscal vinculada a la tasa de recogida de basura. En este caso, la propuesta salió adelante con la única abstención del grupo socialista y permitirá aplicar ya este mismo año una bonificación del 10% a las viviendas que participen activamente en programas municipales de separación de residuos y protección ambiental.

Para acceder a esa rebaja será necesario darse de alta en el programa ‘Ti tes a chave’, en el caso del uso del contenedor marrón en núcleos urbanos, o en el sistema de compostaje doméstico en el medio rural. El alcalde anunció que el plazo de solicitud se abrirá en los próximos días y permanecerá activo hasta el 1 de junio, con la previsión de que la bonificación se aplique íntegramente en el recibo del segundo semestre del año.

La corporación también aprobó por unanimidad una bonificación del 9% en el ICIO al proyecto de construcción de una nave industrial promovida por la empresa Rodríguez Amado en el parque empresarial de A Laracha. La actuación fue declarada de especial interés municipal por su vinculación con la generación de actividad económica y empleo, lo que permitirá que la firma pase de abonar 7.810 euros a solo 390 por este impuesto.

Plan especial de Lestón

Por último, el pleno de A Laracha dio luz verde por unanimidad a la aprobación definitiva del plan especial del entorno de la iglesia parroquial de San Martiño de Lestón, culminando así la tramitación urbanística necesaria para una actuación considerada estratégica en una de las parroquias con mayor población del municipio. El proyecto permitirá transformar este espacio en un punto más funcional y accesible, con la creación de una nueva plaza pública que incluirá una zona de estacionamiento.

La intervención contempla además la mejora de la movilidad peatonal y la reorganización de las conexiones viarias en este entorno, uno de los núcleos más transitados de la parroquia. Con esta actuación, el Concello busca reforzar la seguridad y la ordenación del tráfico, al tiempo que recupera un espacio central para convertirlo en un lugar de encuentro para los vecinos. El plan supone así un paso adelante en la mejora de los equipamientos y en la puesta en valor de uno de los ámbitos más relevantes de Lestón.