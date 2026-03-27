SEA aprueba la licitación del proyecto de urbanización de la ampliación del polígono de A Laracha

Representantes de SEA reunidos con responsables de Gerca Cedida

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) ha dado un nuevo paso para impulsar la ampliación del parque empresarial de A Laracha al aprobar la propuesta para sacar a licitación el proyecto de urbanización, parcelación y expropiación de los terrenos. La decisión fue adoptada en el consejo de administración de la entidad, en el que también se acordó la adjudicación de nuevas parcelas en Vimianzo y Muros.

En el caso de A Laracha, la actuación permitirá avanzar en la fase de gestión urbanística tras la aprobación previa del plan estructurante. El objetivo es desarrollar una ampliación de 338.629 metros cuadrados, lo que hará que el parque empresarial supere el millón de metros cuadrados de superficie. La nueva bolsa de suelo industrial se situará en terrenos próximos al actual polígono, entre los núcleos de A Torre y Samiráns, e incorporará nuevas infraestructuras y servicios para facilitar la implantación de empresas.

Desde SEA destacan que estos trabajos resultan clave para completar la ordenación del ámbito y preparar el terreno para la llegada de nuevas iniciativas empresariales, en un parque que se ha consolidado como uno de los principales polos industriales de la comarca. La futura ampliación busca responder a la demanda de suelo y reforzar la capacidad del municipio para atraer inversión y generar empleo.

Asimismo, el consejo adjudicó a la empresa Gerca Acero y Metal dos nuevas parcelas en el parque empresarial de Vimianzo, las identificadas como B1 y B2. Ambas suman una superficie total de 2.392,33 metros cuadrados, repartidos en 1.192,53 y 1.199,80 metros cuadrados. La firma ya desarrolla actividad en este polígono y con esta operación refuerza su apuesta por el municipio, donde seguirá ampliando su implantación. La adjudicación se interpreta como una señal del dinamismo que mantiene el parque empresarial vimiancés y de la confianza de las empresas ya asentadas en seguir creciendo desde este enclave.

La expansión de Gerca Acero y Metal se suma a otros movimientos empresariales que consolidan la actividad industrial en la zona. Además, el consejo autorizó la venta de una parcela de 880 metros cuadrados en el parque empresarial de Muros a Autos Campio, dedicada a la compraventa y reparación de vehículos.

SEA cerró además el ejercicio 2025 con un resultado positivo de 1.798.914 euros, apoyado principalmente en la actividad comercial de sus parques empresariales. La cifra de negocio alcanzó los 5,64 millones de euros, mientras que los ingresos derivados del derecho de superficie crecieron un 65% respecto al año anterior, hasta situarse en 65.286 euros. Según la entidad, estos datos refuerzan su capacidad para seguir promoviendo suelo industrial y nuevas inversiones en Galicia.