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Laracha

Las comidas sociales en Baldaio y en Montemaior reúnen a unas 300 personas con el sello de “xuventude”

La peña Eterna Juventud y Xuventude Laracha celebraron respectivos encuentros culinarios

Redacción
28/03/2026 20:14
Comida Eterna juventud
Comida Eterna juventud
Raúl López Molina
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La recién estrenada primavera continúa sumando encuentros sociales y ayer fueron dos entidades de A Laracha, con el sello de “xuventude”. La peña Eterna Juventud de féminas larachesas nacidas entre 1940 y 1960 se reunió en el cámping Baldaio (Carballo), en una comida de 170 comensales. Fue una reunión de aquellas “mozas” que rejuvenecieron en anécdotas, risas, recuerdos y vivencias de sus convivencias. Aunque muchas no residan en el municipio, aprovechan para sumarse al evento, en el que disfrutaron de un menú concertado y tardeo musical.

 Por otra parte, entidad Xuventude Laracha celebraba también ayer una comida en el restaurante A Taberna de Montememaior, en el mismo municipio. A la fiesta se sumaron 112 comensales, socios, deportistas, técnicos, padres y veteranos “sialleiros”, para disfrutar de un suculento y completo cocido, elaborado con el sello de calidad del establecimiento, que no en vano, está considerado uno de los templos del cocido y la comida tradicional. Como muestra, la familia restauradora Boquete se ganó una gran ovación por parte de los asistentes.

Comida Xuventude Laracha
Comida Xuventude Laracha
EC
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