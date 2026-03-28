Las comidas sociales en Baldaio y en Montemaior reúnen a unas 300 personas con el sello de “xuventude”

Comida Eterna juventud Raúl López Molina

La recién estrenada primavera continúa sumando encuentros sociales y ayer fueron dos entidades de A Laracha, con el sello de “xuventude”. La peña Eterna Juventud de féminas larachesas nacidas entre 1940 y 1960 se reunió en el cámping Baldaio (Carballo), en una comida de 170 comensales. Fue una reunión de aquellas “mozas” que rejuvenecieron en anécdotas, risas, recuerdos y vivencias de sus convivencias. Aunque muchas no residan en el municipio, aprovechan para sumarse al evento, en el que disfrutaron de un menú concertado y tardeo musical.

Por otra parte, entidad Xuventude Laracha celebraba también ayer una comida en el restaurante A Taberna de Montememaior, en el mismo municipio. A la fiesta se sumaron 112 comensales, socios, deportistas, técnicos, padres y veteranos “sialleiros”, para disfrutar de un suculento y completo cocido, elaborado con el sello de calidad del establecimiento, que no en vano, está considerado uno de los templos del cocido y la comida tradicional. Como muestra, la familia restauradora Boquete se ganó una gran ovación por parte de los asistentes.