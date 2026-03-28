Portos y Concello acuerdan mejoras de seguridad en el puerto de Caión

El presidente de Portos visitó Caión el viernes EC

El puerto de Caión será objeto de nuevas actuaciones de mejora tras la reunión mantenida este viernes entre el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, en la propia dársena. El encuentro sirvió para analizar sobre el terreno distintas necesidades de la zona portuaria y consensuar intervenciones orientadas a reforzar la seguridad, la funcionalidad y el mantenimiento.

En la visita también participaron los concejales José Ramón Martínez Barbeito y Pablo Cambón, así como la jefa de zona Centro-A Coruña de Portos de Galicia, Lorena Solana. Durante el recorrido por el entorno portuario se revisaron varios puntos que presentan necesidades de mejora y sobre los que ambas administraciones prevén actuar en próximas fechas. Entre las cuestiones abordadas destacan la carretera de acceso al puerto, la señalización viaria para incrementar la seguridad, la iluminación del recinto con el objetivo de facilitar la actividad diaria y la red de recogida de aguas pluviales.

Además, se estudiaron otras intervenciones de mantenimiento en las instalaciones que se consideran necesarias para garantizar el buen funcionamiento del peirao y reforzar las condiciones de seguridad en toda su área de influencia. La actuación tendrá una doble repercusión. Por una parte, beneficiará a los profesionales del sector pesquero que desarrollan su actividad en Caión y que dependen del buen estado de estas infraestructuras para el trabajo diario. Por otra, mejorará un espacio muy utilizado por los vecinos, ya que la zona portuaria constituye también uno de los principales lugares de paseo y esparcimiento de la villa.

Por otro lado, el Concello de A Laracha ha sacado a licitación dos nuevos proyectos de mejora viaria, que afectarán a cuatro parroquias y movilizarán una inversión conjunta de 165.000 euros. Las obras consistirán en la renovación de la superficie de rodadura, el acondicionamiento de los sobreanchos para incorporarlos a la plataforma de la calzada y la mejora de la señalización, con el objetivo de aumentar la seguridad vial en varios núcleos rurales del municipio.

Las intervenciones se ejecutarán en los accesos a A Braña, en Torás; A Areosa, en Vilaño; Borreiros y O Loureiro de Borreiros, en Soandres; y A Agrela, en la parroquia de Lestón. En este último caso, además del arreglo del vial, el proyecto contempla mejoras en la red de abastecimiento de agua para dar servicio a las últimas viviendas construidas en la zona.

En total se actuará sobre aproximadamente 1.400 metros lineales de carreteras municipales. Ambos proyectos están incluidos en el Plan Único POS+ y serán cofinanciados por la Diputación de A Coruña. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 7 de abril.