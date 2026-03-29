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Laracha

Entra en su recta final la mejora viaria en el núcleo larachés de Padronelo, en Cabovilaño

Redacción
29/03/2026 18:37
Mejora en la red viaria de Padronelo
Mejora en la red viaria de Padronelo
Cedida
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Las obras de mejora de la red viaria en el núcleo de Padronelo, en la parroquia larachesa de Cabovilaño, encaran ya su fase final tras retomar el ritmo después del parón provocado por las condiciones meteorológicas adversas de los dos primeros meses del año. La actuación incluye la renovación del firme de la carretera, el acondicionamiento de los sobreanchos para ampliar la plataforma de la calzada y el retranqueo de los postes del tendido eléctrico. 

Además, se está ejecutando una nueva red de recogida de aguas pluviales para mejorar el drenaje de la zona. Los trabajos concluirán con la instalación de señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial.

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