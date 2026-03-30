A Laracha y la Xunta de Galicia cooperan para la prevención de incendios forestales

El Concello de A Laracha acaba de aprobar el programa de actuaciones preventivas a realizar a lo largo de este año en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia para la prevención y defensa contra los incendios forestales. La decisión se adoptó tras recibir el informe favorable de la inspección previa realizada por el Distrito Forestal.

Este convenio, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027, permite desarrollar actuaciones clave para la reducción del riesgo de incendios en el término municipal de A Laracha.

Los trabajos previstos se centrarán en la limpieza y acondicionamiento de vías y caminos forestales, áreas cortafuegos y franjas de gestión de la biomasa de titularidad municipal.

Asimismo, se actuará en superficies sobre las que el Concello disponga de cesión de uso o aprovechamiento, en parcelas de propietario desconocido –previa la correspondiente acreditación– y en zonas de servidumbre de caminos y vaguadas incluidas en las áreas de gestión de biomasa.

Estas actuaciones tienen como objetivo reforzar la prevención, mejorar la seguridad de la vecindad y proteger el patrimonio natural del municipio frente al riesgo de incendios forestales.

El Concello, con el apoyo de la Xunta, reafirma su compromiso con la protección del medio rural y la colaboración institucional para hacer frente a una de las principales amenazas ambientales de Galicia, asegurando un entorno más seguro y sostenible para todos los vecinos.