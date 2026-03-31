A Laracha fomenta la cultura y la creatividad entre el público infantil con el Mes do Libro

Biblioteca de A Laracha IG

El Concello de A Laracha ha diseñado un amplio programa del Mes do Libro, dirigido al público infantil y familiar, con el fin de fomentar la cultura y la creatividad de los más pequeños, además de promover el hábito lector. En total habrá cinco actividades que combinan narración oral, música, ciencia y participación activa del público en los tres puntos urbanos del municipio.

La primera cita será el 10 de abril en la biblioteca de A Laracha, con el obradoiro de ciencia ‘S.O.S. A Terra: propiedades da auga’, una propuesta divulgativa para concienciar a los más jóvenes sobre el cuidado del planeta. En este caso hay que inscribirse previamente, aunque todas las propuestas son gratuitas. El miércoles 15 será la segunda propuesta, con un cuentacuentos musical, ‘Contos para caghar patatillas’, de Brais das Hortas, en Caion, con historias de humor y música.

El sábado 18 la biblioteca larachesa acogerá el espectáculo ‘Nube de algodón’ para niños de 0 a 3 años, y el miércoles 22 en la biblioteca de Paiosaco se ofrecerá el cuentacuentos ‘O gato con contos’, de Manuela Contacontos. La programación finalizará el 23 de abril, Día Internacional del Libro, en la biblioteca larachesa, con el cuentacuentos ‘Aventuras da patrulla do lixo’.