El grupo O Mar dos Sentimentos, del CEIP de Caión, llega a la gala final del concurso Quero Cantar

Integrantes del grupo O Mar dos Sentimentos IG

El grupo O Mar dos Sentimentos, del CEIP de Caión (A Laracha), es uno de los finalistas de la novena edición del concurso de música infantil y juvenil ‘Quero Cantar’, de la Diputación de A Coruña. El grupo dirigido por el docente Jose Carballido compite en la categoría infantil, y se enfrentará a Tentáculo Rock, de Ames, y Libres, del CEIP Irmáns Villar, de Ourense.

La gala final será el domingo 12 de abril en el Teatro Colón de A Coruña, a las 18.00 horas. La entrada es gratuita, aunque hay que reservar asiento a través de ataquilla.com. El colegio de Caión, con la ayuda de Jose Carballido, ha demostrado ser una importante cantera para el certamen.

Casi medio centenar de alumnos participaron en el casting premio del colegio para integrar el grupo, que finalmente cuenta con once componentes. La canción, titulada “Nada pode pararme”, se compuso especialmente para el proyecto de educación emocional que desarrolla el centro. En su mensaje “quere animar ao alumnado a reflexionar sobre as emocións, a confianza nun mesmo e a importancia de non renderse ante as dificultades”, indican.

La gala será presentada por la actriz Soledad Felloza. En la categoría juvenil los finalistas son Son da Lúa, de Cangas do Morrazo; Tha Filez de Santiago; y Noxem, de Vigo.