La mejora del vial larachés que comunica Lorteiro y Goexe entra en su última fase de ejecución

El proyecto cuenta con un presupuesto de 135.000 euros y es financiado por Agader y el Concello Cedida

El Concello de A Laracha sigue retomando las actuaciones de mejora viaria que tuvieron que paralizarse en los dos primeros meses del año debido a las malas condiciones meteorológicas.

Así, en los últimos días se reanudaron los trabajos en la carretera de la parroquia de Montemaior que comunica los núcleos de Lorteiro y Goexe.

La actuación afecta a una longitud aproximada de 1.650 metros, en los que se está ampliando la plataforma de la calzada, renovando la superficie de rodadura de los vehículos con una capa de aglomerado asfáltico, optimizando la red de recogida de pluviales y, para concluir, será mejorada la señalización para aumentar la seguridad vial.

Esta carretera da servicio la más de treinta parcelas agrícolas, además de favorecer las comunicaciones entre los citados núcleos.

El proyecto está valorado en cerca de 135.000 euros, de los que Agader aporta más de 88.000 euros, mientras la parte restante se afronta con fondos propios del Concello.