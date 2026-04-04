A Laracha volverá a caminar unida contra el cáncer el 26 de abril

Presentación de la andaina solidaria contra el cáncer de A Laracha Cedida

A Laracha volverá a movilizarse este mes de abril en favor de la lucha contra el cáncer con una nueva edición de la andaina solidaria promovida por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita se celebrará el día 26 y volverá a combinar actividad física, concienciación y apoyo social en una jornada abierta a personas de todas las edades.

La presentación tuvo lugar en la Praza da Areosa, en Vilaño, con la participación del alcalde, José Manuel López Varela, la presidenta de la junta local de la AECC, Maica Posse, y representantes de entidades colaboradoras, entre ellas Tempo Training & Social Center. La marcha consistirá en un recorrido circular de 6,2 kilómetros y dificultad baja, pensado para facilitar la participación de familias, mayores y público general.

La salida está prevista a las 10.45 horas desde la Praza Les Sables d’Olonne, punto en el que también finalizará el itinerario tras pasar por lugares como O Pereiro, el Castro de Montes Claros o el paseo fluvial del río Vilán. La inscripción ya está abierta y tiene un coste de 5 euros para adultos y de 3 euros para niños de hasta 12 años. Además, la organización habilita también la opción del dorsal solidario para aquellas personas que deseen colaborar aunque no puedan asistir.

La recaudación se destinará íntegramente a la AECC para financiar programas de investigación, apoyo y acompañamiento a pacientes y familias. Desde la organización destacan el valor de una cita que cada año reúne a cientos de personas y que se ha consolidado como símbolo de compromiso colectivo y solidaridad