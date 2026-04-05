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Laracha

Los primeros guisantes de la temporada cotizan hasta en ocho euros el kilo en Paiosaco

En Cee, O Recheo registró uno de los mejores mercados dominicales de lo que va de año, con 70 puestos

Redacción
05/04/2026 22:13
Guisantes en la feria de Paiosaco
Guisantes en la feria de Paiosaco
MN
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Los primeros guisantes de nueva temporada se convirtieron este domingo en uno de los productos más llamativos de la feria de Paiosaco, donde llegaron a cotizar entre 5 y 8 euros el kilo en una jornada marcada por el buen tiempo y el movimiento comercial propio del primer domingo de abril. 

La llegada de esta hortaliza, procedente sobre todo de zonas de huerta próximas al litoral como Caión, Lema o Barrañán, marcó el pulso de un mercado en el que también siguieron teniendo protagonismo las verduras de invierno y los productos de temporada. 

Aunque se notaron algunas ausencias entre los comerciantes de alimentación y los cosecheros habituales –en parte por las celebraciones familiares de Pascua y por la marcha de productores de Padrón–, Paiosaco mantuvo ambiente durante toda la mañana. La oferta de huerta volvió a sostener buena parte del atractivo del mercado, con grelos a 3 euros el manojo, nabizas entre 1,50 y 2 euros, xenos de repollo a 1 euro, repollos entre 2 y 4 euros y coliflores a entre 4 y 5 euros. 

En Cee muchas personas acudieron al mercado dominical
En Cee muchas personas acudieron al mercado dominical
Cedida

También se vieron tomates entre 3 y 6 euros, pimiento morrón a 4 euros, coles de Bruselas a 3 euros, lechugas a 1 euro la pieza, aguacates a 4,50 euros y limones entre 1,50 y 2 euros. La patata siguió en precios estables, entre 1 y 1,70 euros el kilo en las variedades más comunes y hasta 2 euros en la violeta, mientras que los lotes de planta para huerta continuaron teniendo salida entre quienes preparan ya las próximas siembras. 

A ello se sumó la habitual presencia de quesos artesanos, con piezas entre 7 y 12 euros o a 9 y 10 euros el kilo, miel a entre 10 y 12 euros el bote y huevos de corral a 5 euros la docena. El comercio local, las panaderías, supermercados y la hostelería también se beneficiaron del trasiego de visitantes. La jornada dejó además muy buenas sensaciones en Cee, donde el mercado de O Recheo registró uno de sus mejores domingos del año. 

Fuentes municipales cifraron en 70 los puestos ambulantes instalados, con una amplia variedad de textil, calzado, bisutería, deporte, herramientas, alimentación y otros artículos. El ambiente se dejó notar también en la plaza de abastos, abierta durante la mañana para la venta de producto fresco, y en las calles del centro, donde se observó la llegada de varios autobuses de excursión

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