Los primeros guisantes de la temporada cotizan hasta en ocho euros el kilo en Paiosaco

Guisantes en la feria de Paiosaco MN

Los primeros guisantes de nueva temporada se convirtieron este domingo en uno de los productos más llamativos de la feria de Paiosaco, donde llegaron a cotizar entre 5 y 8 euros el kilo en una jornada marcada por el buen tiempo y el movimiento comercial propio del primer domingo de abril.

La llegada de esta hortaliza, procedente sobre todo de zonas de huerta próximas al litoral como Caión, Lema o Barrañán, marcó el pulso de un mercado en el que también siguieron teniendo protagonismo las verduras de invierno y los productos de temporada.

Aunque se notaron algunas ausencias entre los comerciantes de alimentación y los cosecheros habituales –en parte por las celebraciones familiares de Pascua y por la marcha de productores de Padrón–, Paiosaco mantuvo ambiente durante toda la mañana. La oferta de huerta volvió a sostener buena parte del atractivo del mercado, con grelos a 3 euros el manojo, nabizas entre 1,50 y 2 euros, xenos de repollo a 1 euro, repollos entre 2 y 4 euros y coliflores a entre 4 y 5 euros.

En Cee muchas personas acudieron al mercado dominical Cedida

También se vieron tomates entre 3 y 6 euros, pimiento morrón a 4 euros, coles de Bruselas a 3 euros, lechugas a 1 euro la pieza, aguacates a 4,50 euros y limones entre 1,50 y 2 euros. La patata siguió en precios estables, entre 1 y 1,70 euros el kilo en las variedades más comunes y hasta 2 euros en la violeta, mientras que los lotes de planta para huerta continuaron teniendo salida entre quienes preparan ya las próximas siembras.

A ello se sumó la habitual presencia de quesos artesanos, con piezas entre 7 y 12 euros o a 9 y 10 euros el kilo, miel a entre 10 y 12 euros el bote y huevos de corral a 5 euros la docena. El comercio local, las panaderías, supermercados y la hostelería también se beneficiaron del trasiego de visitantes. La jornada dejó además muy buenas sensaciones en Cee, donde el mercado de O Recheo registró uno de sus mejores domingos del año.

Fuentes municipales cifraron en 70 los puestos ambulantes instalados, con una amplia variedad de textil, calzado, bisutería, deporte, herramientas, alimentación y otros artículos. El ambiente se dejó notar también en la plaza de abastos, abierta durante la mañana para la venta de producto fresco, y en las calles del centro, donde se observó la llegada de varios autobuses de excursión