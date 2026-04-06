A Laracha hace la primera fiesta del año con la romería de Santa Lucía en Soandres

Santa Lucía A Laracha EC

El calendario de festejos del municipio de A Laracha se abre todos los lunes de Pascua con la celebración de la romería de Santa Lucía.

El acto se celebró en el lugar de O Priorato, en el templo histórico-artístico que albergó un antiguo convento benedictino del siglo X. El escenario favorecía el lucimiento, con un templo lleno de devotos en sus tres ábsides.

Hubo misa desde primera hora de la mañana hasta las 13:00 horas, cuando se celebró la solemne, y misa vespertina a las 20:00 horas.

Luego de la misa mayor de las 13:00 horas, oficiada por el veterano párroco Manuel Mallo y asistida por los sacerdotes locales Manuel Boullón y José Antonio Guillermo, nativo de la misma parroquia, el párroco glosó la imagen de Santa Lucía, abogada de la vista y ejemplo de humildad, e hizo mención a la importancia de la administración de los recursos de la familia.Contribuyó a solemnizar la eucaristía el coro parroquial de A Laracha.

A la salida de la misa se celebró procesión por el atrio, con la participación de todos los devotos, y el personal de Artefogo realizó el lanzamiento de una traca de fuegos.

A esta feligresía le restan celebraciones festivas a San Pedro, patrón en el mes de junio, y otras a Santa Marta, en julio y agosto. En esta ocasión no estuvo la comisión de fiestas.