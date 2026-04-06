A Laracha licita las obras de mejora integral del centro sociocultural de A Insua

El centro sociocultural de A Insua acoge el centro médico de Caión y el local social de los vecinos Cedida

El Concello de A Laracha acaba de sacar a licitación el proyecto de mejora de la eficiencia energética del centro sociocultural de A Insua, en Caión.

La actuación cuenta con un presupuesto de 171.400 euros y será cofinanciada con apoyo de la Xunta.

Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el lunes, día 16 de abril.

El edificio alberga actualmente dos espacios diferenciados: el centro médico y las dependencias destinadas al tejido asociativo de la localidad, que son empleadas por diferentes colectivos del tejido asociativo caionés.

El proyecto tiene como finalidad principal mejorar el comportamiento energético del inmueble e incrementar el confort térmico en su interior. Para eso, se actuará de manera integral sobre la envolvente del edificio, que en la actualidad presenta importantes deficiencias de aislamiento que provocan pérdidas de calor y un alto consumo energético, especialmente durante los meses de invierno.

Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en las fachadas, que permitirá reducir de forma significativa la transmisión térmica.

Además, se reforzará el aislamiento de la cubierta con materiales de alta densidad, contribuyendo a mantener una temperatura interior más estable a lo largo de todo el año.

También será sustituido el actual sistema de calefacción basado en radiadores eléctricos por uno de aerotermia con bomba de calor, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que permitirá tanto la calefacción como la refrigeración de los espacios.

Complementariamente, se instalarán radiadores de agua con válvulas termostáticas que facilitarán la regulación individualizada de la temperatura en cada estancia.

Todas estas mejoras permitirán una reducción muy significativa de la demanda energética del edificio, con un impacto directo tanto en la disminución disminución del consumo como en la mejora de las condiciones de uso para los usuarios.

En términos globales, supondrá un salto cualitativo en la eficiencia y sostenibilidad de un equipamiento fundamental para la vida social, sanitaria y comunitaria de Caión.