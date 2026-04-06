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Laracha

Comienzan los Club de Saúde de la Costa da Morte en Cee y A Laracha

La próxima semana los concellos de Vimianzo y Coristanco continuarán con las actividades

Redacción
06/04/2026 21:07
Comida contra el cáncer en Coristanco
Comida contra el cáncer en Coristanco
Raúl López
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Esta semana comienzan los Club de Saúde organizados por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El primero en comenzar será el de Cee miércoles, y el jueves será el turno de A Laracha, donde se celebra por primera vez. 

En una semana, las actividades continuarán el martes 14 en Vimianzo y el jueves 16 en Coristanco. Las jornadas tienen una duración de hora y media, de 17:00 a 18:30 horas y tienes periodicidad semanal, cada concello en su día correspondiente. 

En todos los casos serán en los centros de salud, excepto en Coristanco, que tendrá lugar en el centro cívico. 

La inscripción, con plazas limitadas, es gratuita y se puede realizar en los centros de salud, los servicios sociales municipales, a través del voluntariado de la Asociación o por teléfono. 

El programa incluye actividad física adaptada, alimentación saludable, autocuidado emocional, gestión de miedos, información sociolaboral y actividades de ocio que fortalecen los vínculos comunitarios.

Este sábado 11 de abril también se celebra el Sorteo Extraordinario Contra el Cáncer. Cada décimo comprado, con un coste de 15 euros, impulsa la investigación y los programas de apoyo gratuitos a pacientes y familiares. Este sorteo repartirá 105 millones de euros, incluyendo un primer premio de 1.500.000 euros por serie. 

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