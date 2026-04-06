El incendio obliga a cortar la carretera entre Carballo y Caión

Caión está viviendo este lunes el segundo incendio forestal en poco más de una semana. El que está activo en este momento comenzó poco antes de las 13.30 horas en la zona de O Outeiro, en la entrada de la villa larachesa, aunque la gran columna de humo que es visible desde varias zonas, está afectando al propio pueblo, que hoy estaba disfrutando de una jornada veraniega.

En la zona están trabajando un agente, tres brigadas, tres motobombas, una pala y un helicóptero. Por causa del fuego, y de las labores de extinción la carretera entre Caión y Carballo está cortada, según informaron varios conductores, lo que los obliga a realizar un desvío importante.

Además, Medio Rural informó que hay otro incendio activo en la parroquia carballesa de Noicela. El fuego inició a las 14.20 horas y según las estimaciones provisionales, las llamas han calcinado unas 20 hectáreas. En la zona hay 4 agentes, 1 brigada, 1 motobomba, 2 técnicos, 1 helicóptero, 3 unidades técnicas de apoyo y 4 aviones.