Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha abrirá el 15 de abril un nuevo curso sociosanitario para desempleados

Redacción
07/04/2026 21:59
Uno de los cursos de formación de A Laracha
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Concello de A Laracha pondrá en marcha el próximo 15 de abril una nueva acción formativa dirigida a personas desempleadas, centrada en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El curso, impulsado en colaboración con la Consellería de Emprego, todavía mantiene tres plazas vacantes tras el proceso inicial de selección. La formación se impartirá en un aula homologada del Edificio Administrativo de A Laracha y se desarrollará de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.30 horas. 

El programa tendrá una duración total de cinco meses y concluirá el 15 de septiembre. En conjunto, la acción formativa sumará 528 horas, incluyendo tanto la parte teórica como prácticas en empresas, uno de los aspectos más valorados de este tipo de itinerarios orientados a la inserción laboral. Además, las personas participantes tendrán derecho a bolsa de estudios, lo que supone un apoyo añadido durante el desarrollo del curso.

 El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la cualificación profesional de personas en situación de desempleo en un ámbito con alta demanda laboral, como es el de la atención a personas dependientes en centros e instituciones sociales. Quienes finalicen con éxito la formación obtendrán el correspondiente certificado de profesionalidad, un título oficial que acredita la capacitación completa en esta especialidad. 

Desde el Concello recuerdan que todavía pueden optar a las plazas disponibles aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y que cuenten, al menos, con el título de ESO, competencia clave o una titulación equivalente. Las personas interesadas pueden formalizar su solicitud o solicitar más información a través del departamento municipal de Emprego en el 981 612 811 o enviando un correo a emprego@alaracha.es.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

A Laracha abrirá el 15 de abril un nuevo curso sociosanitario para desempleados
Redacción
El centro sociocultural de A Insua acoge el centro médico de Caión y el local social de los vecinos

A Laracha licita las obras de mejora integral del centro sociocultural de A Insua
Redacción
Comida contra el cáncer en Coristanco

Comienzan los Club de Saúde de la Costa da Morte en Cee y A Laracha
Redacción
Santa Lucía A Laracha

A Laracha hace la primera fiesta del año con la romería de Santa Lucía en Soandres
Redacción