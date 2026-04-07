A Laracha abrirá el 15 de abril un nuevo curso sociosanitario para desempleados

Uno de los cursos de formación de A Laracha Archivo

El Concello de A Laracha pondrá en marcha el próximo 15 de abril una nueva acción formativa dirigida a personas desempleadas, centrada en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El curso, impulsado en colaboración con la Consellería de Emprego, todavía mantiene tres plazas vacantes tras el proceso inicial de selección. La formación se impartirá en un aula homologada del Edificio Administrativo de A Laracha y se desarrollará de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.30 horas.

El programa tendrá una duración total de cinco meses y concluirá el 15 de septiembre. En conjunto, la acción formativa sumará 528 horas, incluyendo tanto la parte teórica como prácticas en empresas, uno de los aspectos más valorados de este tipo de itinerarios orientados a la inserción laboral. Además, las personas participantes tendrán derecho a bolsa de estudios, lo que supone un apoyo añadido durante el desarrollo del curso.

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la cualificación profesional de personas en situación de desempleo en un ámbito con alta demanda laboral, como es el de la atención a personas dependientes en centros e instituciones sociales. Quienes finalicen con éxito la formación obtendrán el correspondiente certificado de profesionalidad, un título oficial que acredita la capacitación completa en esta especialidad.

Desde el Concello recuerdan que todavía pueden optar a las plazas disponibles aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y que cuenten, al menos, con el título de ESO, competencia clave o una titulación equivalente. Las personas interesadas pueden formalizar su solicitud o solicitar más información a través del departamento municipal de Emprego en el 981 612 811 o enviando un correo a emprego@alaracha.es.