El CEIP de Caión, preparado para la entrega de los premios del concurso ‘Quero Cantar’

O mar dos sentimentos de Caión

El grupo O Mar dos Sentimentos del colegio larachés está entre los tres finalistas de la modalidad infantil del ‘Quero Cantar’ con su canción Nada pode pararme.

Con el aliento del músico y docente Jose Carballido la escuela demostró ser una frondosa cantera para el certamen, más de 50 escolares participaron en el casting previo para integrar el grupo que al final tiene once integrantes.

La canción se compuso especialmente para el proyecto de educación emocional que desarrolla el centro educativo y en su mensaje “ quere animar ao alumnado a reflexionar sobre as emocións, a confianza nun mesmo e a importancia de non renderse ante as dificultades”.

Los ganadores se conocerán este domingo a as 18.00 horas en el Teatro Colón.Los finalistas fueron elegidos por las cantantes MJ Pérez, Carmen Rey y Ángeles Dorrío, a Pakolas y Fran Barcia.

La decisión final la tomará un jurado infantil y juvenil, formado por alumnado con conocimientos musicales de la misma edad que los participantes.

Con esta edición son ya nueve de un certamen consolidado que busca promocionar y difundir el uso de la lengua gallega, el fomento de la creatividad poética y musical entre las personas de hasta 16 años.