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Laracha

El PSOE exige soluciones para los incendios que sufre Caión

El grupo llevará la demanda al próximo pleno ordinario a través de una moción

Manuel Froxán Rial
08/04/2026 22:56
El incendio de esta semana obligó a cortar la carretera Carballo-Caión
El incendio de esta semana obligó a cortar la carretera Carballo-Caión
Mar Casal
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El PSOE de A Laracha presentó una moción en la que pide medidas urgentes ante la “situación estrutural” de los incendios en Caión, recordando que van ya dos en pocos días en lo que constituye “un aviso alarmante do que pode acontecer nos vindeiros meses”.

Los socialistas instan a la Xunta a reforzar las tareas preventivas, con una limpieza inmediata de la biomasa en las zonas próximas a las viviendas y un incremento de los medios de vigilancia durante todo el año. 

También reclaman más información sobre los últimos siniestros forestales y la puesta en marcha de planes de autoprotección y evacuación específicos para Caión y otras zonas con riesgo elevado. 

Al gobierno municipal le demanda que intensifique las tareas de desbroce en espacios públicos, además de impulsar campañas informativas sobre gestión de biomasa.

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