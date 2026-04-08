El viaje cultural de A Laracha a Portugal reúne a 42 vecinos en una experiencia de convivencia

Los vecinos de A Laracha en su visita a Lisboa | Cedida

Más de 40 laracheses participan esta semana en la excursión a Portugal organizada por el Concello, iniciativa dirigida al colectivo de las personas mayores de 55 años, jubiladas o pensionistas. La expedición está acompañada por el alcalde, José Manuel López Varela, y por la concelleira de Servicios Sociais, Rocio López, que comparten con el grupo esta experiencia.

Hoy visitaron Lisboa, donde recorrieron con un guía los lugares más emblemáticos de la capital lusa, conociendo de primera mano la riqueza histórica y cultural de la ciudad. Uno de los puntos que visitaron fue la Torre de Belém.

En los días previos pasaron por Fátima, donde están alojados, con una parada destacada en su santuario; Sintra, donde pudieron acercarse a su patrimonio monumental; y las localidades costeras de Cascais y Estoril, disfrutando de su ambiente marinero.

El programa se completará con nuevos enclaves como Óbidos, con su característica villa mediaval amurallada, Nazaré, con sus impresionantes miradores y Aveiro, conocida por su identidad paisajística. Esta excursión de enmarca en la apuesta del concello para prevenir situaciones de aislamiento social.