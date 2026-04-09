El taller de inteligencia emocional de Afaber continúa su trabajo en la parroquia larachesa de Golmar

Sesión de Afaber en Montemaior

Este mes de abril Afaber continúa desarrollando el Taller de Inteligencia Emocional en diferentes parroquias de A Laracha.

Tras el éxito en otras parroquias hoy darán comienzo las jornadas en la parroquia de Golmar, en el Museo dos Muíños de 11.00 a 13.00 horas. Estarán dinamizadas por la educadora social Mónica Martínez.

Las juntanzas consisten en una serie de sesiones de cuatro sesiones por parroquia, la última de ellas será el jueves 30, por ser festivo el día 1.

En estos encuentros se tratan temáticas de salud mental, trabajo de las emociones, risoterapia y musicoterapia. Esta propuesta, que fue realizada por el ayuntamiento larachés, está incluida dentro del programa municipal para promover el envejecimiento activo y evitar la soledad no deseada.