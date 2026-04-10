A Laracha abre la selección de siete operarios para la brigada municipal de obras con el PEL-Concellos

Asistentes a uno de los programas integrados de empleo desarrollados en A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha ha iniciado el proceso de selección de siete trabajadores que formarán parte de la nueva brigada municipal de obras y servicios, que estará operativa durante un periodo de cinco meses.

La convocatoria, enmarcada en el programa PEL-Concellos de la Diputación da Coruña, permanecerá abierta hasta el próximo martes.

En concreto, con la ayuda de los fondos provinciales del PEL, el Concello larachés podrá incorporar de forma temporal a la plantilla municipal a un capataz, cuatro peones y dos operarios para servicios generales.

El proceso de selección está dirigido a personas en situación de desempleo inscritas en el Servizo Público de Emprego e incluidas en colectivos con dificultades de inserción laboral.

La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, en el que se valorarán tanto la experiencia profesional como la formación de los aspirantes, además de una prueba práctica.

Entre las funciones de la brigada figuran trabajos de señalización viaria, reparación de aceras y sumideros, acondicionamiento de espacios para la instalación de contenedores, mantenimiento de zonas públicas, conservación ambiental, limpieza viaria y apoyo logístico a los servicios municipales.

Con esta iniciativa, el Concello refuerza la prestación de servicios básicos y, al mismo tiempo, favorece la inserción laboral de personas desempleadas del municipio.

Formación

De forma paralela, el Concello continúa desarrollando el Programa Integrado de Emprego, con nuevas acciones orientadas a mejorar la cualificación profesional.

Un total de 19 personas han finalizado recientemente con éxito el curso de operaciones de caja y reposición, que incluyó una jornada final con responsables de recursos humanos de Vegalsa-Eroski para facilitar el contacto directo con el sector empresarial.

Además, durante este mes se están impartiendo otros dos cursos.

Por un lado, 15 alumnos participan en la formación de recepción y atención al cliente, de 65 horas de duración, centrada en reforzar habilidades clave para el mercado laboral.

Por otro, continúa el curso de gestión logística, enfocado en el desarrollo de competencias prácticas en un sector con creciente demanda.

El programa se completa con la promoción de prácticas no laborales en empresas colaboradoras y un trabajo activo de intermediación con el tejido empresarial de la comarca.

Desde el Concello destacan que estas iniciativas forman parte de su apuesta por políticas activas de empleo dirigidas a aumentar las oportunidades de inserción laboral.