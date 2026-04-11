El ciclo de andainas de primavera de A Laracha incluye tres rutas

Participantes en una de las rutas de anteriores ediciones del programa Cedida

El Concello de A Laracha dio a conocer la nueva edición del programa ‘Andainas na primavera’, una iniciativa con la que se invita a la ciudadanía a disfrutar del patrimonio natural y paisajístico de municipios del entorno a través de la realización de tres rutas de senderismo durante los meses de abril y mayo.

La primera de las rutas, ‘Baixo as carballeiras de Zas’, tendrá lugar el domingo 19 de abril. Se trata de un recorrido de dificultad moderada y 10 kilómetros de longitud que discurrirá por zonas de bosques y montes de ese municipio, incluyendo la conocida Carballeira de Velar, escenario de la tradicional Festa da Carballeira de Zas, así como el Pazo de Romelle.

La segunda propuesta, ‘Desde o Anllóns a Balarés’, se celebrará el domingo 10 de mayo.

Este itinerario en el municipio de Ponteceso, de carácter circular y dificultad baja, tiene una distancia de 7,5 kilómetros.

Comienza en el sendero del río Anllóns, pasa por el Observatorio de aves Eduardo Pondal y continúa por el Monte Blanco hasta llegar a Balarés.

Por último, el domingo 24 de mayo se realizará la andaina de la ‘Fervenza do Belelle’, en el municipio de Neda.

El recorrido es de 8,6 kilómetros y dificultad moderada. Durante esta ruta se paseará por frondosos bosques de ribera y por el antiguo canal de agua que abastecía una central hidroeléctrica, hasta llegar a la espectacular cascada, considerada una de las más hermosas de Galicia con una caída de 45 metros.

En todas las salidas el punto de encuentro será la Plaza Lees Sables d’Olonne de A Laracha a las 9:30 horas.

El plazo de inscripción abre este lunes. Las participación es gratuita, con plazas limitadas y preferencia para las personas empadronadas en el municipio.

Los interesados pueden anotarse peresencialmente en la Casa da Cultura o bien en línea, por teléfono en el 676 963 062, o enviando un correo electrónico a turismo@alaracha.gal.