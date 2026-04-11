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Laracha

Paiosaco vive por todo lo alto la tercera edición de su Feira de Abril

La carpa instalada en el recinto ferial estuvo a rebosar y acogió una comida en la que participaron doscientas personas

Redacción
11/04/2026 23:33
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A la fiesta asistieron centenares de personas
raúl lópez
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Los vecinos de Paiosaco volvieron a responder al llamamiento de la comisión de fiestas y participaron en buen número en la tercera edición de su singular Feira deAbril. 

La fiesta se celebró en una carpa instalada en el recinto ferial, en donde se dio rienda suelta a la alegría y se logró una atmósfera plenamente andaluza en la que no faltaron los trajes de flamenca ni la ambientación musical a ritmo de fandango y bulerías. 

A la cita acudieron varios cientos de personas, aunque la participación en el ‘xantar’ se limitó a 200 comensales. 

El menú ofertado tenía poco que ver con la gastronomía andaluza: pulpo á feira y carrilleras. 

La oferta se completó con una sesión vermú a cargo del grupo Matices y tardeo musical con protagonismo para José Brea, Aixa Romay y Javia. 

El evento volvió a demostrar que para disfrutar de una buena feria de abril no es necesario viajar a Andalucía.

La fiesta reunió a centenares de personas
El evento se celebró en una carpa situada en el recinto ferial
Raúl López Molina
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