Paiosaco vive por todo lo alto la tercera edición de su Feira de Abril

A la fiesta asistieron centenares de personas raúl lópez

Los vecinos de Paiosaco volvieron a responder al llamamiento de la comisión de fiestas y participaron en buen número en la tercera edición de su singular Feira deAbril.

La fiesta se celebró en una carpa instalada en el recinto ferial, en donde se dio rienda suelta a la alegría y se logró una atmósfera plenamente andaluza en la que no faltaron los trajes de flamenca ni la ambientación musical a ritmo de fandango y bulerías.

A la cita acudieron varios cientos de personas, aunque la participación en el ‘xantar’ se limitó a 200 comensales.

El menú ofertado tenía poco que ver con la gastronomía andaluza: pulpo á feira y carrilleras.

La oferta se completó con una sesión vermú a cargo del grupo Matices y tardeo musical con protagonismo para José Brea, Aixa Romay y Javia.

El evento volvió a demostrar que para disfrutar de una buena feria de abril no es necesario viajar a Andalucía.