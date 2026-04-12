O colexio de Caión logra o segundo posto na categoría infantil do ‘Quero Cantar’
Noxem e Tentáculo foron os gañadores do concurso musical, na gran final celebrada no Teatro Colón
Butacas completas este domingo no Teatro Colón da Coruña para asistir á entrega dos premios do concurso ‘Quero Cantar’ e á explosión de talento musical infantil e xuvenil que pide espazo nos escenarios. Os asistentes gozaron dun excelente abano de creativas e orixinais propostas, atrás das cales están pequenos grandes artistas.
Foi á vez unha oportunidade para ver a capacidade de nenas e nenos de ata 12 anos, na categoría infantil, e de mozas e mozos de entre 13 e 16 anos na categoría xuvenil, para crear música en galego. Con gran profesionalidade malia as idades temperás, os seis grupos finalistas defenderon as súas propostas enriba das táboas, mais só dúas podían ocupar o lugar máis alto do podio en cadansúa categoría desta novena edición do Concurso de música infantil e xuvenil Quero Cantar. Un xurado que, como en cada edición, nesta gala final estivo integrado por nenos e nenas e por mozos e mozas con formación musical e do mesmo abano de idade que as bandas e solistas seleccionadas para a final.
O triunfo en categoría infantil foi para Tentáculo Rock (Ames) coa canción ‘Vou a cento vinte’. O segundo posto foi para o grupo O Mar dos Sentimentos, do colexio de Caión, coa peza ‘Nada pode pararme’. En terceiro lugar quedou Libres, coa peza ‘Quero brillar coma ti’.
Na categoría xuvenil gañou Noxem (Vigo) coa canción ‘Esperta’. 2º clasificado: Tha Filez, coa peza ‘Rebelión’. 3º clasificado: Son da Lúa, coa peza ‘O meu mozo virtual’.