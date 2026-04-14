Belén do Campo visita la reforma en la Casa da Cultura de A Laracha y valora el resultado

Belén do Campo y José Manuel López MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de A Laracha, José Manuel López, visitó este martes la Casa de Cultura en la que se mejoró la accesibilidad con una subvención de 10.000 euros de la Consellería de Cultura. La inversión total de la actuación –que ya está finalizada– en colaboración con el Concello fue de más de 23.300 euros.

Do Campo destacó que la Casa da Cultura es un espacio de referencia que acoge una amplia variedad de actividades. Explicó que la obra se realizó para mejorar las condiciones del edificio, especialmente en el sótano. Entre las actuaciones destacan la renovación del espacio escénico, se instaló un nuevo equipamiento de sonido e iluminación y destaca la incorporación de una plataforma vertical móvil de corto recorrido en el escenario del auditorio, una solución que mejora significativamente la accesibilidad. Este dispositivo permite a las personas usuarias superar las diferencias de altura de manera autónoma, garantizando así la igualdad de acceso y la inclusión.

La delegada destacó la importancia de seguir invirtiendo en equipamientos culturales como motor de cohesión social y dinamización local, subrayando el compromiso de la Xunta con el avance de la calidad de vida de la ciudadanía. Durante la visita, Do Campo recordó que la Xunta destina otros 500.000 euros en 2026 para colaborar con los ayuntamientos en el avance de sus espacios culturales. El plazo para solicitar estas aportaciones estará abierto hasta el 30 de abril y tienen como objetivo modernizar y acondicionar espacios de gestión municipal como son bibliotecas, agencias de lectura o auditorios, entre otros.