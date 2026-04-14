El BNG se suma a la movilización contra la planta de biogás en A Laracha

Asistentes a la concentración de protesta contra la planta de biogás celebrada el pasado lunes en Soandres Cedida

El BNG larachés se sumó a la concentración convocada por los vecinos de Soandres para mostrar su rechazo a la planta de biogás proyectada para Vista Alegre.

La portavoz de la formación, Carolina Castiñeiras, recordó que la corporación local se posicionó por unanimidad en contra del proyecto “mais agora agardamos que todos os partidos manteñan a coherencia na súa postura e voten no Parlamento galego o mesmo: a favor dunha regulación que protexta á veciñanza destas instalacións contaminantes”.

A la protesta también acudieron los diputados del BNG Óscar Insua y Xosé Manuel Golpe, así como miembros de Adega