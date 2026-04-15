A Laracha convoca una reunión informativa sobre la proyectada planta de biogás de Soandrés

La corporación larachesa se pronunció por unanimidad en contra del proyecto Cedida

El Concello de A Laracha convoca a los vecinos del municipio a una reunión informativa con motivo del inicio del período de exposición pública de la planta de biogás proyectada para la parroquia de Soandres.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles, día 22 de abri, a las 20.00 horas, en la Casa da Cultura de la capital municipal.

En el transcurso de la reunión, técnicos municipales ofrecerán información sobre el proyecto, sus posibles implicaciones y el posicionamiento en contra por parte de la corporación municipal, expresado por unanimidad en el último pleno ordinario celebrado hace unos días.

Además, el Concello avanzará las acciones que llevarán a cabo en este proceso, entre las que se incluye la presentación de alegaciones al proyecto, así como la elaboración de un modelo de alegación tipo que se pondrá a disposición de la ciudadanía para que cualquier vecino pueda también mostrar su rechazo a título individual.

El Concello anima a la ciudadanía a asistir y participar activamente en esta reunión al objeto de resolver dudas, compartir información y favorecer una respuesta coordinada durante el período legal de presentación de alegaciones al proyecto.