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Laracha

Marcelino Sánchez Blanco cumple 101 años en A Laracha

En el municipio larachés hay 13 personas que superan los cien años

Redacción
15/04/2026 22:43
Fiesta de aniversario de Marcelino Sánchez
Fiesta de aniversario de Marcelino Sánchez
Cedida
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Marcelino Sánchez Blanco, natural de Rebordelos (Carballo) y afincado en Pedreira-Caión, de A Laracha, cumplió 101 años, rodeado de su familia. El Gobierno local le entregó una placa conmemorativa al visitar su vivienda para felicitarlo personalmente. Sánchez Blanco cuenta con buena salud, con mucha vitalidad y lucidez, a pesar de su edad. 

En la actualidad en el municipio larachés hay empadronadas trece personas que superan los cien años, diez mujeres y tres hombres. Marcelino es el segundo varón más veterano entre los residentes en este concello.

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