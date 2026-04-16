Finaliza la renovación de la red de abastecimiento en la avenida Méndez Núñez de Caión

Recta final de los trabajos Cedida

El Concello larachés ya tiene prácticamente finalizadas las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida Méndez Núñez de Caión, que también afectan a la zona de A Ínsua.

Se trata de una actuación para mejorar el servicio y minimizar las pérdidas de agua y se llevó a cabo en base al resultado de la auditoría técnica de la red municipal realizada por el Concello.

La auditoría concluyó que las canalizaciones de fibrocemento son las que presentan un mayor número de averías y pérdidas de agua.

Es el caso de la tubería de la avenida Méndez Núñez, que ha sido sustituida por otra nueva de polietileno de alta densidad, en una distancia de 130 metros.

También se renovaron las conexiones con las redes existentes y las acometidas de las viviendas afectadas.

La última fase de las obras se centra en la reposición del pavimento.

Todo ello con un presupuesto de 48.662,28 euros cofinanciado por Augas de Galicia en el marco del programa de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva para obras que minimicen las pérdidas de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes, convocadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NexGenerationEU.

Antena de telefonía de A Botica

El PSOE laracha pide que se paralicen las obras de instalación de una antena de telefonía en el núcleo de A Botica, en las inmediaciones del CEIP Otero Pedrayo.

La portavoz del grupo, Inés Ramos, responsabiliza al alcalde de haber permitido que los trabajos se reanudasen después de la paralización llevada a cabo en 2023 por las quejas vecinales.

También afirma que la actuación en marcha está creando alarma social, por lo que exige la inmediata paralización de las obras y que el Concello certifique sin existen o no alternativas técnicas más alejadas del edificio escolar, además de reclamar acceso al expediente municipal.