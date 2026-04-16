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Laracha

La mayor aportación de la Xunta al SAF le reportará este año a A Laracha 184.000 euros más

En la actualidad el servicio atiende por dependencia a 107 personas del municipio

Redacción
16/04/2026 22:09
Un grupo de mayores junto al centro de salud lafachés
Un grupo de mayores junto al centro de salud lafachés
EC
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El Concello de A Laracha solicitará a la Xunta acogerse al incremento de la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar por dependencia, tal y como aprobó la Xunta de Goberno Local en la sesión celebrada este jueves. 

El acuerdo es consecuencia de la actualización del modelo de financiación establecida por la orden de 26 de marzo de 2026, que introduce un incremento progresivo en la aportación de la Xunta de Galicia para aquellas entidades locales que prestan el servicio en condiciones de estandarización y homogeneidad. 

En el caso larachés, el Ayuntamiento acredita el cumplimiento de ambos requisitos, lo que le permite optar a este refuerzo económico que será de 4 euros por hora en el año en curso, 5 euros en 2027 y 6 euros en 2028. 

En la actualidad, el SAF en A Laracha atiende por dependencia a 107 personas, con un volumen de 46.000 horas de prestación previstas para 2026.

 Con la aplicación de este incremento, se estima que el Concello percibirá una aportación adicional de la Xunta de unos 184.000 euros en el actual ejercicio económico, que se incrementarían aproximadamente en otros 46.000 euros en 2027 y 92.000 euros en 2028, lo que permitirá fortalecer la cobertura del servicio y seguir avanzando en su calidad. 

El gobierno larachés también acordó conceder licencia para construir una nave de 720 metros cuadrados en el polígono para servicios de limpieza.

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